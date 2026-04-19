Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA RUBU PROVALIJE

Libanon klizi u novi građanski rat: Krene li vojska razoružavati Hezbollah, sukob je neminovan

Autor
Hassan Haidar Diab
19.04.2026.
u 20:08

Osim Hezbollaha, u zemlji postoje i druge povijesno ukorijenjene ili latentne milicijske strukture koje se u uvjetima krize mogu ponovno aktivirati. To znači da država nema potpunu kontrolu nad eskalacijom nasilja, što je jedna od ključnih karakteristika društava koja se nalaze na rubu građanskog rata

U sjeni otvorenog regionalnog rata koji se odvija između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane, u koji je libanonski Hezbollah već izravno uključen kao dio iranske "osovine otpora", Libanon ponovno ulazi u situaciju koja sve manje nalikuje političkoj krizi, a sve više potencijalnom ratu unutar vlastitih granica. Dok se fronte šire izvan Libanona, sve je jasnije da se i sama libanonska unutarnja struktura nalazi na rubu ponovnog oružanog sukoba. U takvoj atmosferi obilježena je i godišnjica početka građanskog rata koji je prije pola stoljeća razorio zemlju i ostavio posljedice koje ni danas nisu sanirane. Slučaj Libanona danas se ponovno promatra kroz prizmu povijesnog upozorenja: kako država koja je već jednom potpuno kolabirala u građanskom ratu ponovno klizi prema istoj toj točki. Kombinacija ekonomskog sloma, paraliziranih institucija, dubokih sektaških podjela i oružanih aktera izvan kontrole države stvara uvjete u kojima se politički sukobi lako pretvaraju u oružane. U takvom kontekstu svaka nova eskalacija na regionalnoj razini, posebno između Irana i Izraela, ima potencijal da se prelije u Libanon i aktivira unutarnje linije fronte koje ispod površine društva već postoje.

Ključne riječi
građanski rat Bliski istok Libanon

Komentara 2

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
20:30 19.04.2026.

Samo dajte, što jače

SI
sisavac
20:16 19.04.2026.

Prvo izmijeniti izborni zakon, ukinuti zajamčena mjesta u parlamentu, a ne ovaj nakaradni sustav nametnuti od kolonizatora Engleza. Onda odraditi popis stanovništva, prvi od 1932.dalje će biti lakše. Libanonska vojska. To je ona kolona koja je jurila na sjever kad su židovi počeli agresiju? Vojska se inače bori protiv agresora...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!