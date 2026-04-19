Libanon klizi u novi građanski rat: Krene li vojska razoružavati Hezbollah, sukob je neminovan

U sjeni otvorenog regionalnog rata koji se odvija između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane, u koji je libanonski Hezbollah već izravno uključen kao dio iranske "osovine otpora", Libanon ponovno ulazi u situaciju koja sve manje nalikuje političkoj krizi, a sve više potencijalnom ratu unutar vlastitih granica. Dok se fronte šire izvan Libanona, sve je jasnije da se i sama libanonska unutarnja struktura nalazi na rubu ponovnog oružanog sukoba. U takvoj atmosferi obilježena je i godišnjica početka građanskog rata koji je prije pola stoljeća razorio zemlju i ostavio posljedice koje ni danas nisu sanirane. Slučaj Libanona danas se ponovno promatra kroz prizmu povijesnog upozorenja: kako država koja je već jednom potpuno kolabirala u građanskom ratu ponovno klizi prema istoj toj točki. Kombinacija ekonomskog sloma, paraliziranih institucija, dubokih sektaških podjela i oružanih aktera izvan kontrole države stvara uvjete u kojima se politički sukobi lako pretvaraju u oružane. U takvom kontekstu svaka nova eskalacija na regionalnoj razini, posebno između Irana i Izraela, ima potencijal da se prelije u Libanon i aktivira unutarnje linije fronte koje ispod površine društva već postoje.