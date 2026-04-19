U sjeni otvorenog regionalnog rata koji se odvija između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane, u koji je libanonski Hezbollah već izravno uključen kao dio iranske "osovine otpora", Libanon ponovno ulazi u situaciju koja sve manje nalikuje političkoj krizi, a sve više potencijalnom ratu unutar vlastitih granica. Dok se fronte šire izvan Libanona, sve je jasnije da se i sama libanonska unutarnja struktura nalazi na rubu ponovnog oružanog sukoba. U takvoj atmosferi obilježena je i godišnjica početka građanskog rata koji je prije pola stoljeća razorio zemlju i ostavio posljedice koje ni danas nisu sanirane. Slučaj Libanona danas se ponovno promatra kroz prizmu povijesnog upozorenja: kako država koja je već jednom potpuno kolabirala u građanskom ratu ponovno klizi prema istoj toj točki. Kombinacija ekonomskog sloma, paraliziranih institucija, dubokih sektaških podjela i oružanih aktera izvan kontrole države stvara uvjete u kojima se politički sukobi lako pretvaraju u oružane. U takvom kontekstu svaka nova eskalacija na regionalnoj razini, posebno između Irana i Izraela, ima potencijal da se prelije u Libanon i aktivira unutarnje linije fronte koje ispod površine društva već postoje.
Libanon klizi u novi građanski rat: Krene li vojska razoružavati Hezbollah, sukob je neminovan
Osim Hezbollaha, u zemlji postoje i druge povijesno ukorijenjene ili latentne milicijske strukture koje se u uvjetima krize mogu ponovno aktivirati. To znači da država nema potpunu kontrolu nad eskalacijom nasilja, što je jedna od ključnih karakteristika društava koja se nalaze na rubu građanskog rata
Prvo izmijeniti izborni zakon, ukinuti zajamčena mjesta u parlamentu, a ne ovaj nakaradni sustav nametnuti od kolonizatora Engleza. Onda odraditi popis stanovništva, prvi od 1932.dalje će biti lakše. Libanonska vojska. To je ona kolona koja je jurila na sjever kad su židovi počeli agresiju? Vojska se inače bori protiv agresora...
