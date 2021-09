VIDEO Izbjegao sudar s jedrilicom pa poručio agencijama: Sramite se jer stavljate profit iznad sigurnosti

Jedan nautičar ispričao je za Morski.hr kako je u Viškom kanalu prošli četvrtak skoro došlo do sudara na moru. – Jedrilica se približavala mom plovilu brzinom od cca 8 čvorova i pritom je u dva navrata mijenjala kurs tako da nisam mogao procijeniti namjerava li me propustiti ili sjeći moj kurs. U zadnji trenutak sam usporio i skrenuo brod desno kako ne bi došlo do sudara, kada sam i snimio navedeni snimak, rekao je nautičar koji je poslao snimke portalu.

– Bitno je da charter tvrtke daju brodove u ruke nekompetentnim gostima, ne provjeravaju jesu li sposobni upravljati brodom. Ti su gosti kasnije opasnost i za sebe i za druge na moru – poručuje i kaže da je snimku proslijedio i Lučkoj kapetaniji.

– Nimalo ne krivim skippera na jahti ove kompanije jer on očito ne poznaje pravila izbjegavanja sudara na moru kao ni druga pravila – ispričao je i kazao da krivi direktno agenciju koja, kako kaže, neodgovorno predaje brodove u ruke nekompetentnim gostima.

– Vrijeme je da preuzmete odgovornost! Nakon 20 godina na moru kao kapetan na jahtama po Mediteranu i šire mogu vam samo reći: sramite se! Sramite se jer stavljate profit iznad sigurnosti i kulture plovidbe – poručuje prilično ljutit nautičar.