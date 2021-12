VIDEO Burno u Saboru: Jandroković iz sabornice izbacio Karolinu Vidović Krišto

Odmah na početku današnje sjednice Sabora, na kojoj je na dnevnom redu glasanje o državnom proračunu za iduću godinu, došlo je do incidentne situacije. Naime, uoči glasanja nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto javila se za riječ htijući predložiti da zastupnici odaju počast djeci ubijenoj u Domovinskom ratu.

No, nije ni stigla objasniti svoj zahtjev kad ju je prekinuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković višekratno joj ponavljajući da sjedne i prestane govoriti.

– Izvolite sjesti. Ne možete više govoriti. Oduzimam vam riječ. Dobivate prvu opomenu – opominjao je Jandroković.

Kako Vidović Krišto, kojoj je u međuvremenu isključen mikrofon, odbijala sjesti te je nastavila govoriti, Jandroković je nastavljao s dijeljenjem opomena.

– Izvolite sjesti. Dobivate i drugu opomenu. Dobivate sad i treću opomenu. Znate što slijedi ako se dobije i četvrta opomena. Dobivate sad i četvrtu opomenu te više ne možete sudjelovati u raspravi. Morat ćete napustiti sjednicu. Izađite van – bio je kategoričan Jandroković koji je potom imao potrebu objasniti svoj postupak i podsjetiti na prijašnji dogovor.

– Kada je pitanje izražavanja sućuti ili počasti, dogovorili smo se da to dogovorimo unaprijed. Ovdje se radi se o zlouporabi koja nije primjerena. Radi se o djeci, o vrlo osjetljivoj temi i Karolina Vidović Krišto dovela me u vrlo neugodnu situaciju. Ubijenima u Domovinskom ratu svakako treba odati počast, ali to se unaprijed treba dogovoriti s predsjedavajućim Sabora. Ovo što je napravila Vidović Krišto krajnje je neprimjereno. To je čista provokacija – kazao je Jandroković dodavši da je sve ovo pojasnio znajući da bi njegov postupak mogao dobiti kojekakve konotacije i tumačenja.