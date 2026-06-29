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NAKON TRAGEDIJE U METKOVIĆU

VIDEO Gradonačelnik podijelio uznemirujuću snimku djeteta na romobilu i uputio apel roditeljima

Facebook screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
29.06.2026.
u 10:33

"S nimalo razvijene odgovornosti u glavi ili smisla za opasnost, teško je očekivati da je dijete sa snimke svjesno što je učinilo. Ali zato moramo biti svi mi", napisao je Lasić.

Nakon nedavne tragedije u Metkoviću, u kojoj je u nesreći na električnom romobilu život izgubio maloljetnik, opet se otvorila rasprava o sigurnosti vožnje takvih prijevoznih sredstava, osobito kada ih koriste djeca. Na problem je sada upozorio i gradonačelnik Konavala Božo Lasić, koji je na društvenim mrežama objavio snimku djeteta na električnom romobilu snimljenu na cesti iznad Cavtata, neposredno prije skretanja za Hotel Croatia. U objavi navodi da ga je snimka "zgrozila" te je podijelio kao upozorenje roditeljima.

"S nimalo razvijene odgovornosti u glavi ili smisla za opasnost, teško je očekivati da je dijete sa snimke svjesno što je učinilo. Ali zato moramo biti svi mi", napisao je Lasić. Dodao je kako se već više puta zalagao za strožu regulaciju vožnje električnih romobila u Cavtatu jer, kako tvrdi, često iznenada izlaze na prometnice. Nakon što je pogledao snimku, otišao je i korak dalje te poručio da se zalaže za potpunu zabranu njihove slobodne prodaje.

Podsjetio je i na teške nesreće koje su se već dogodile, uključujući slučaj djeteta iz Konavala koje je u padu zadobilo teške ozljede, kao i nedavnu tragediju u dolini Neretve u kojoj je poginuo maloljetnik. Istaknuo je da takve nesreće najčešće počinju kao bezazlena igra, a završavaju s teškim posljedicama za cijele obitelji.

Na kraju objave zamolio je građane da, ako prepoznaju dijete sa snimke, ne objavljuju njegov identitet niti identitet njegove obitelji, već da o snimci obavijeste roditelje kako bi na vrijeme mogli reagirati.

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Ključne riječi
apel električni romobil Konavle

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