VIDEO Francuska u potpunom kaosu: Na ulicama oklopni transporteri i helikopter, Marseille zatresla eksplozija

Francuska je rasporedila 45. 000 policajaca i oklopna vozila na ulicama u subotu u jeku nemira koji su potresli francuske gradove četvrtu noć zaredom zbog smrti tinejdžera na kojeg je pucao policajac za vrijeme prometne kontrole. Izgrednici pale zgrade i vozila i pljačkaju trgovine, a nasilje je gurnulo predsjednika Emmanuela Macrona u najtežu krizu njegova vodstva od prosvjeda žutih prsluka koji su počeli 2018.

Nemiri su se rasplamsali diljem zemlje, uključujući gradove Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg i Lille te Pariz nakon što je policajac ustrijelio Nahela M., 17-godišnjaka alžirskog i marokanskog podrijetla, u utorak u predgrađu Nanterrea. Njegova smrt, snimljena na videu, ponovno je potaknula dugogodišnju ogorčenost siromašnih i rasno mješovitih urbanih zajednica zbog policijskog nasilja i rasizma.

Ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin rekao je rano u subotu da je 270 ljudi uhićeno u petak navečer, čime se ukupan broj popeo na više od 1100 od izbijanja nemira. U petak navečer uhićeno je 80 ljudi u južnom gradu Marseilleu, drugom po veličini u Francuskoj gdje je mnogo stanovnika sjevernoafričkog podrijetla. Fotografije na društvenim mrežama pokazuju eksploziju koja je potresla staru luku u Marseilleu. Gradske vlasti priopćile su da istražuju uzrok, ali vjeruju da nema žrtava.

A lot of people have been asking, what exactly is going in France?



An Algerian teenager (17 y/o) was killed by the police has caused riot all across France in cities like Paris, Marseille, Lyon etc.



A thread... pic.twitter.com/yqSS8Om5vK