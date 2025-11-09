VIDEO Evo što je prije 18 godina Dejan Medaković govorio o pridjevu Velika Srbija

U televizijskoj emisiji “Sećanja Dejana Medakovića ”, proizvedenoj u veljači 2007. za RTV Vojvodine, taj pokojni srpski akademik i povjesničar umjetnosti - kojemu je posvećena izložba u Srpskom kulturnom centru Prosvjeta Zagrebu, na čijem se otvorenju u petak dogodio neugodan incident s prosvjedom čiju je eskalaciju spriječila interventna policija - govori kako je teza o Velikoj Srbiji laž koja je potekla iz arsenala bečke socijaldemokracije i Kominterne.

U istoj emisiji govori i o kardinalu Alojziju Stepincu, za kojeg kaže da nije nikad bio ustaša, ali da je bio - Medakovićevim riječima - “ustaški korisnik”. No, najprije citat o Velikoj Srbiji: - Jel’ vama palo na pamet kad se održi u Akademiji znanstveni skup na temu Velika Srbija… Tri odjeljenja stoje iza tog skupa. Međunarodni je skup. Gdje se broimo protiv tog lažnog pridjeva da je Srbija stalno radila na nekakvoj Velikoj Srbiji. Laaž! To je austrougarska socijaldemokratska floskula kojom su napadali Srbe u vrijeme Aneksijske krize, da ušutkaju Srbe. To je primila Kominterna. I isto to stajalište su ovi preuzeli iz Kominterne. To je arsenal Kominterne i bečke socijaldemokracije. Dokazujemo. Izvršni odbor, na čelu s velikim Hajdinom, mojim nasljednikom, koji je bio 4 godine moj potpredsjednik, odbije da se to tiska u Akademiji. To tiska Srpska književna zadruga novcem koji smo mi na svoj način nabavili - govori Dejan Medaković i dodaje kako to nije jedini primjer, pa spominje kako je on s nekim drugim akademicima svojedobno predlagao da se organizira pisanje povijesti srpskog naroda. Ne spominje kada.

- Saziva se ekspertna konferencija… Moji profesori, ili naši profesori, su bili protiv. Sve akademici. (…) A Dragi Janković (Dragoslav Janković, rektor Sveučilišta u Beogradu 1976.-1978., op.a.) kaže: pa nećeš ti možda ubaciti one Srbe iz Hrvatske? Ja kažem: kako da ne, ako pišem povijest srpskog naroda, ja ću unijeti Srbe u Kanadi i Srbe u Australiji jer to je dio naše povijesti i sudbine. On kaže: ne, pa oni pripadaju Hrvatskoj. Ja kažem: Dragi, oni pripadaju Hrvatskoj ukoliko se piše povijest Hrvatske, ali mi pišemo povijest srpskog naroda. Svuda gdje ima Srba i gdje oni još drže vezu s maticom, oni moraju biti obuhvaćeni - govorio je Dejan Medaković u toj televizijskoj emisiji iz 2007. godine.

O Alojziju Stepincu - kardinalu i zagrebačkom nadbiskupu u vrijeme II. svjetskog rata, kojeg je komunistički režim 1946. osudio na 16 godina zatvora, a koji je zbog tog mučeništva proglašen blaženim, no zbog protivljenja Srpske pravoslavne crkve još uvijek ne i svecem Katoličke crkve - Medaković je imao ovo za reći:

- Komunisti su htjeli savez i nudili mu savez. On je dva puta bio s Titom i Tito ga je podbunjivao da naprave neku hrvatsku katoličku varijantu crkve. To ovaj nije prihvatio. A definitivno je tikva pukla kad su iz škola izbacili vjeronauk, a on je napisao encikliku jednu, koja je vrijedila za cijelu Jugoslaviju: ne dajte djecu đavlu. I onda su oni njega skleptali i iz dosjea izvadili kolaborantske komprotirajuće dokumente. I on je kao ustaša. Međutim, on nije bio ustaša. On je bio politički mačekovac. On je HSS bio. Bio je Hrvat veliki, HSS, nikad ustaša. Međutim, on je bio, ja to kažem, ustaški korisnik. To je nešto sasvim drugo. On je prihvatio stvaranje NDH kao djelo Božje i Svetoga Duha. To je bio moj prvi šok. Kako ustaška država da bude djelo Božje? On je to rekao. I rekao je da su Hrvati dobili konačno državu. I to je rekao. Ali nije bio ustaša.

Drugo, on je postao vrhovni vojni svećenik za hrvatsku vojsku. Naravno da je on imao argumente, upravo zato da on s katoličke strane oplemenjuje te ljude koji će postati divljaci. Naravno da ih nije oplemenio. Tko je oplemenio koljače, to je smiješno. On je tražio, postoje dokumenti, da se neki manastiri u Fruškoj Gori daju katolicima da otvore škole. Jer su prazni, nema više pravoslavaca. Tražio je i Orahovicu. Čak je bio toliko drzak da kaže da je manastir bio katolički pa su ga pravoslavci u tursko vrijeme preoteli. To je povijesna netočnost jer su bile dvije Orahovice. Srpska je srpska, a ova nije ni istražena, ima po dokumentima još jedna u srednjem vijeku Orahovica. Možda katolička, ne ulazim. Tražio je da se tu nasele svećenici koje je Njemačka iz okupiranog dijela Štajerske protjerala, onaj Maribor i dio koji je bio Njemačka. Šezdeset ili osamdeset popova koje su Nijemci protjerali u Srbiju. On je tražio da se oni nasele u Orahovici. Da oni ne odu u Srbiju. I onda je tu još bilo raznih drugih… Onda su došle vijesti iz Karlovaca da je župnik logornik katolički. Smučilo mi se. Jednostavno nešto što možda niste ni poznavali dovoljno. Ja se ne mogu smatrati nikakvim ekspertom za Katoličku crkvu, kasnije sam se interesirao i doznao. Evo, ovdje sam pročitao knjigu o inkviziciji. Razočarao sam se - ispričao je akademik Medaković.

U nastavku, govoreći o uništenju manastira Šišatovac, Medaković kaže kako Srbi moraju priznati da su “dokusurili ustaško djelo, to smo mi uradili” jer je poslije rata Marko Perišić Kamenjar sa socijalističkim savezom na radnim akcijama nastavio devastaciju, pa su čak u ostacima manastirskog konaka radili zadružne svinjce. “Kako da to zatajite”, zapitao se Medaković i odgovorio da se to mora priznati.