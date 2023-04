VIDEO Djelatnik prije leta trakom popravljao avion, putnici ostali u šoku: 'Više ne putujem s vama'

Snimka djelatnika aviokompanije kako trakom lijepi lijevo krilo zrakoplova svega nekoliko minuta prije polijetanja postala je viralna na društvenim mrežama, a svi su ostali u šoku i pitaju se kako je to moguće. Na snimci objavljenoj na TikToku vidljiv je djelatnik aviokompanije Spirit koji brzinski popravlja lijevo krilo zrakoplova u američkoj zračnoj luci Nashville, dok ga izbezumljeni putnici gledaju iz zrakoplova.

- Evo zašto ne putujem Spiritom. Nije me briga ako je ovo ljepljiva traka za zrakoplove ili što već, oni moraju lijepiti zrakoplov kako bi se on držao i to još pred svima. Ne brinite, neću više putovati s vama - poručila je korisnica koja je to objavila. Spirit Airplanes je inače niskobudžetna aviokompanija sa sjedištem na Floridi, a obavlja redovite letove na području SAD-a, Kariba i Latinske Amerike.

Neki korisnici komentirali su kako se radi o ''Speed Tape'' traci koja se i inače koristi za popravak manjih grešaka na zrakoplovima. ''Zove se speed tape jer kad je nanosiš, držat će se za zrakoplov dok on putuje velikim brzinama'', objasnio je jedan bloger. ''Može izržati na temperaturama od -53 Celzijeva stupnja pa sve do 315'', dodao je, navodeći kako je traka prekrivena aluminijskom folijom s jakim silikonskim ljepilom.

''Ja sam zrakoplovni mehaničar i mislim da svaka traka koristi ove trake na zrakoplovima. Da, rutinski ih moramo ponovno stavljati nakon svakog leta'', započeo je raspravu drugi korisnik te dodao kako bi isto napravile i aviokompanije Southwest, kao i United i American.

>> VIDEO Ostaci neidentificiranog vojnog objekta pronađeni u poljskoj šumi