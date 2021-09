VIDEO Otac vozača BMW-a o tučnjavi u Osijeku: Moj sin nije nasilnik, on i prijatelj su žrtve

U noći između ponedjeljka i utorka u Bogdanovačkoj ulici u Osijeku sudjelovalo je nekoliko osoba, a osim šakama sudionici su se obračunavali i - automobilima. Sve je zabilježeno kamerom, a sa snimkom je upoznata i policija.

Na snimci se vidi kako grupa mladića izlazi iz Peugeota koji se zaustavio na kolniku, nakon čega su dvojica počela tući i cipelariti mladića ispred garažnih vrata. Pokazalo se da je riječ o suvozaču iz BMW-a. Vozač BMW-a od trećeg napadača iz Peugeota dobiva udarac šakom u lice, no ne uzvraća. Udareni potom sjeda za upravljač BMW-a, dobiva još nekoliko udaraca, a potom snažno starta prema naprijed prema garažnim vratima. Dvojica napadača puštaju tada njegova prijatelja, odlaze prema Peugeotu i sjedaju u njega. Napadnuti muškarac ispred garažnih vrata uspijeva doći do BMW-a i sjeda na suvozačevo sjedalo, piše portal Glas Slavonije koji je objavio snimku.

Vozač BMW-a, krećući se u "rikverc", naglo skreće prema Peugeotu i "štrajfa" ga bočnom stranom. BMW potom, stružući bočnom stranom po bočnoj strani Peugeota juri prema naprijed i koči nakon dva-tri metra. Po svjetlima se vidi da je opet ubacio u "rikverc", no, ovaj put pod punim gasom, snažno se zabija stražnjim dijelom BMW-a u Peugeot razbivši mu prednji dio. Snimka prestaje s pogledom na vozača Peugeota, jednog od onih koji je cipelario suvozača iz BMW-a, kako u nevjerici širi ruke i gleda u oštećenja na Peugeotu. Vozač ipak sjeda za upravljač Peugeota i vjerojatno juri prema BMW-u koji se odvezao prema Novogradiškoj ulici. Nitko od sudionika tučnjave ne živi u Bogdanovačkoj ulici, a sukob je, doznaje se od oca vozača BMW-a, krenuo ranije.





- Sin je svratio do pekare u Svačićevoj ulici, gdje je prijatelj kupio pizzu. Tamo su bili ti mladići iz Peugeota, koji su mu nešto dobacili, no on nije reagirao. Potom su ih Divaltovom ulicom pratili do Croduxa na Trpimirovoj. Na pumpi je sin kupio sok, a kada je izišao, počelo je vrijeđanje te trojice. Jedan od njih počeo je udarati sinova prijatelja, a drugi je ciglom udarao po BMW-u. Sve su to snimile nadzorne kamere s pumpe i policija to zna - rekao je otac vozača BMW-a, dodavši kako su sin i prijatelj uspjeli ući u auto i pokušati pobjeći nasilnicima.

Vozili su se Divaltovom, skrenuli u Wilsonovu te na kraju u Bogdanovačku gdje se odlučio okrenuti na kolnom ulazu i tada se na ulici zaustavio Peugeot iz kojeg su izišli napadači. Dvojica su izvukla suvozača iz BMW-a i počela ga tući. Na snimci se vidi da je treći udario vozača BMW-a, koji potom, ne uzvraćajući, sjeda u auto i startanjem prema naprijed sprječava cipelarenje prijatelja. Nakon toga se zabio, vožnjom unatrag, u Peugeot te je sukob završio



- Ponovno su se svi našli ujutro u Drugoj policijskoj postaji, a jedan od napadača rekao je da su bili pijani. Želim samo naglasiti da moj sin nije nasilnik i da su on i prijatelj žrtve u ovom napadu, što se može provjeriti i na snimci s Croduxa - rekao je otac vozača BMW-a.