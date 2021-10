VIDEO Beskućnik uhvatio trogodišnju djevojčicu usred dana i dao se u bijeg

Šokantna snimka nadzorne kamere na benzinskoj pumpi u New Yorku pokazuje baku kako hoda s troje unučadi, djevojčicom i dvojicom dječaka. U jednom trenutku prilazi im beskućnik koji potom dolazi do djevojčice, uzima je i bježi s njom.

Žena, inače 65-godišnja baka odmah se dala u potjeru za otmičarem. Dječaci su ostali stajati i gledati strašan prizor. Srećom prolaznici su vidjeli ovaj nemili događaj i odmah priskočili u pomoć. Jedan muškarac je preplašio otmičara koji je potom spustio djevojčicu i pobjegao na skuteru.

WATCH: Attempted kidnapping caught on tape in the #Bronx on Baisley Avenue. News 12 is told good samaritans intervened, causing the suspect to let go of the 3 year-old child and flee on foot. pic.twitter.com/hIuQQnSiVb