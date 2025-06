VIDEO Austriju poharala oluja, tuča porazbijala aute, stižu snimke. Slovenci izdali upozorenje

Olujno nevrijeme koje je u četvrtak pogodilo dijelove Tirola u Austriji prouzročilo je znatnu štetu u više mjesta. Najteže je bilo u okrugu Schwaz i okolici Kitzbühela, gdje su vatrogasci imali pune ruke posla. U Fügenu u Zillertalu nevrijeme je bilo osobito snažno, a tuča je oštetila brojne automobile, razbivši im stakla, dok su bujične vode tekle ulicama. Na pojedinim lokacijama nakupljeni sloj tuče bio je toliko debeo da se morao uklanjati lopatama, a ponegdje i bagerima. Vjetar je u području Pilla i Weera rušio stabla, dok je u širem području Kitzbühela zabilježeno više slučajeva prodora vode u objekte, što je zahtijevalo dodatne intervencije hitnih službi u poslijepodnevnim i večernjim satima, piše ORF.

Eines der starken Gewitter heute in Fügen im Zillertal.



4cm großen Hagel gab es in Innsbruck, über 60 l/m² Regen in Tannheim, 113 km/h Sturmböen soeben in Micheldorf/OÖ.



Die stärksten Gewitter jetzt im Traun-/ Waldviertel, bei Graz & in Südtirol.

📽 Tirols Wetter und Infodienst pic.twitter.com/2q8WlcMENH