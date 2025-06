Pogledajte što dolazi prema Hrvatskoj: Nakon vrućina stiže nevrijeme, jedna regija posebno ugrožena

Hrvatska se danas nalazi na vrhuncu aktualnog toplinskog vala, s temperaturama koje su u gotovo svim dijelovima zemlje premašile 35 °C. Iako je dan pretežno vedar i vrlo vruć, meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne i osobito tijekom večeri moglo doći do nagle promjene vremena – osobito na sjeveru zemlje.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju danas je na snazi crveni meteoalarm zbog ekstremnih vrućina. Osim toga, za Zagreb je uključen i dodatni meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, koje bi moglo zahvatiti šire područje središnje Hrvatske u večernjim satima.

Foto: DHMZ

Kako navode meteorolozi, do kraja dana zadržat će se sunčano i sparno, no sa zapada i sjeverozapada postupno će rasti naoblaka. Na sjeveru zemlje i sjevernom Jadranu lokalno se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, a nije isključena ni mogućnost jačeg nevremena. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će navečer i u noći na petak u središnjim i istočnim krajevima prolazno zapuhati jak sjeverni vjetar, što će dodatno naglasiti promjenu vremena.

U petak će u većini krajeva prevladavati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, ali nestabilnosti neće posve nestati. Povremeni pljuskovi s grmljavinom i dalje su mogući, i to ponajprije tijekom noći i jutra u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Poslijepodne lokalni pljuskovi mogu se očekivati i na sjeveru te u dijelovima Dalmacije.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu zapuhati umjerena do jaka bura, najprije na sjevernom dijelu, a zatim će se proširiti i prema Dalmaciji. Na krajnjem jugu Hrvatske tijekom većeg dijela dana puhat će umjeren jugozapadni vjetar.

Unatoč mogućim pljuskovima i osvježenju, temperature zraka i dalje će biti visoke. Jutarnje će se vrijednosti kretati između 18 i 23 °C, u Lici nešto niže, dok će duž Jadrana biti između 22 i 26 °C. Najviše dnevne temperature bit će između 28 i 32 °C u većini krajeva, a na moru i u unutrašnjosti Dalmacije ponovno se očekuju vrlo vruće vrijednosti između 32 i 36 °C.