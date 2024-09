VIDEO Ivanković o autima štićenih osoba: 'To su monstrumi na cestama, idu strašno brzo'

Ministar obrane Ivan Anušić i premijer Andrej Plenković prozivaju predsjednika Zorana Milanovića zbog prečestih letova helikopterom. Tko je u pravu, komentira u studiju Večernji TV-a Davor Ivanković, vojni i politički analitičar Večernjeg lista. "Najlakše bi bilo reći da su svi u pravu s obzirom da naš predsjednik, pokazalo se, intenzivno koristi helikopter. On na to ima pravo, ali je stvar u brojci. Došlo je do razmimoilaženja u brojci. Anušić je zatražio analizu kada se postavilo to pitanje. Sve između njih nakrivo je krenulo kada je predsjednik prekinuo vojnu vježbu koju su dogovorili Glavni stožer i MORH. HRM nije bio južno od Dubrovnika 20 godina i ta vježba je trebala biti usmjerena prema Prevlaci koja je demilitarizirano područje. Brodovi HRM-a nisu dugo viđeni. To je sigurno bila jedna poruka planirana, s obzirom na zaoštravanje odnosa Hrvatske i Crne Gore. Navodno se pobunio crnogorski veleposlanik i zvao našeg predsjednika koji je prekinuo vojnu vježbu. Tu je krenula cijela stvar i razmimoilaženje."

"Tu se postavilo pitanje onda helikoptera. 348 letova su izračunali na zahtjev Anušića, a predsjednik je izašao s brojkom 74, ali nije rekao letova. Znači, 74 zahtjeva, odnosno zadaća je stiglo s Pantovčaka Glavnom stožeru. U tom zahtjevu je znalo biti po nekoliko letova, čak u nekoliko dana."

"On računa to kao jedan let, makar tri dana trajao, a u MORH-u računaju svaki let", pojasnio je Ivanković te dodao kako zahtjev s Pantovčaka ide direktno u Glavni stožer koji zapovijeda vojnim postrojbama i odobri let. "Tko plaća? Plaća ministar obrane."

Problem je, kako je istaknuo, kada novinari znaju kada i gdje će Milanović sletjeti, no nije nakon toga tajna koliko je letio. "Imamo pravo znati, to se plaća iz vojnog proračuna. U vojni proračun ide naš novac, mi imamo pravo znati koliko se tko vozi. Stvar je naše procjene, onih koji plaćaju porez, da mi sami procijenimo je li to vožnja ili vozikanje. Nije to ništa novo. Zanimljivo kada je bio premijer, Zoran Milanović je isto radio što i Anušić, Kolindi Grabar-Kitarović, s istim argumentima."

Davor Ivanković usporedio je Milanovićeva putovanja s onima bivših čelnika: "Zoran Milanović putuje po Hrvatskoj. On je išao na jako malo vanjskih putovanja. Njega karakterizira to da malo putuje izvan Hrvatske. Kolinda Grabar-Kitarović putovala je puno po vani, imala je stotinjak putovanja u pet godina u inozemstvo, od toga je 36 puta koristila vladin avion. Dva aviona je kupio Tuđman. Kada je došao Račan na vlast, prodao je jednog. Volio je prodavati. Prodao je zlatne rezerve, a otišao je i avion. Stipe Mesić bio je dva mandata predsjednik, letio je 252 puta u inozemstvo. U prosincu 2009., jubilarni 250. put mu je bio u Moskvu na poziv Putina i Medvedeva. Letio je u 66 država, najviše u Makedoniju. Stjepana Mesića nije nitko ništa pitao, a letio je najviše - 252 puta".

VEZANI ČLANCI:

"Plenković puno koristi vladin avion za sebe i svoju delegaciju jer on stvarno puno putuje, ali mi smo u EU pa imamo redovite sastanke pa idu i samo ministri. Svaki mjesec su ti sastanci. To je simpatični aviončić, 12 ljudi stane plus posada. Ugodno je s tim avionom putovati jer se ide preko VIP ulaza. Znači, to je potpuno bezbolni ulazak u neku stranu zemlju. Postoji posebno osoblje i naravno da je to puno brže".

Osvrnuo se i na automobile štićenih osoba: "U Škodama se neće voziti, vozit će se u Audijima. Neki su blindirani - za premijera i predsjednika. To su monstrumi na cestama. I ide još četiri, pet pratećih vozila. Plenković voli putovati u koloni automobilima. Ti auti idu strašno brzo. Ne bi smjeli, ali oni voze 180, za čas se dođe do Splita."

"Neka vojska ima na raspolaganju četiri helikoptera, specijalci dva, ostali dva. Kada ćemo imati 12 komada, onda neka jedan bude na raspolaganju predsjedniku. Ja mu neću zamjeriti, neka se vozika kada ćemo imati 12 komada. Kada imamo četiri komada, 'ajde Zoki, koji put, i autom".