Plenković: Milanović je napravio cirkus i atmosferu kvazi-katastrofe

Nakon održane Večernjakove konferencije Hrvatska kakvu trebamo, premijer Andrej Plenković dao je izjave za medije iz Koprivnice. Poručio je pred novinarima kako je ''Vlada u covidu održala na nogama poduzeća''. Uz to, ponovno se dotaknuo predsjendika Zorana Milanovića i nadolazećih predsjedničkih izbora.

- Problem hrvatskog društva je sada skupa kupoprodajna cijena stanova, teško je priuštiva i onima koji imaju normalne prihode, a teško je priuštiva i cijena najma. Kako bi građani mogli ostvarivati svoje ciljeve, poput osnivanja obitelji, moramo mjerama koje ćemo poduzimati osigurati niže cijene. Ove mjere moraju imati svoj smisao, moraju biti dobro rastumačene i prihvaćene. Što se tiče poreza na kuće za odmor, ovo ne radimo kako bismo nadoknadili proračun, već iz političkih i ekonomskih razloga. Neće to biti toliki novac da će riješiti financiranje nekih velikih politika - poručio je.

Moramo shvatiti što je problem kojeg moramo riješiti, dodao je Plenković. ''Nije ovo nešto što se prima na prvu, treba nam nekoliko krugova konzultacija. Želim dovoljno puta tu temu otvoriti na tijelima koja su mi relevantna kako bi se ta reforma provela'', poručio je. Što se tiče predsjedničkih izbora, Plenković je komentirao najavu kandidature Ivane Kekin (Možemo!).

- Svatko tko ispuni kriterije može se kandidirati. Mi smo odabrali podršku Draganu Primorcu jer ima odlične reference. Trebamo predsjednika koji poštuje Ustav, zapadno je orijentiran i pokazati će ljudima kako voditi civilizirani dijalog, a ne sve ono što smo gledali od Zorana Milanovića. Dragan Primorac je imao ogroman skok u podršci, on je vrlo angažiran, evo i danas je u Benkovcu na sajmu. Stvari idu odlično, HDZ je jedinstven u podršci. On je odličan kandidat koji će pobijediti na tim izborima - poručio je Plenković.

- Mi smo Milanovića teško porazili 17. travnja, a čovjek je napravio cirkus. Napravio je atmosferu kvazi-katastrofe i krize, to može samo netko tko misli da ljudi ne vide dobro. Mi radimo dobro, on je izgubio one izbore koje su mu očito jako važni, onda je šutio tri mjeseca, računao na zaborav javnosti, da ljudi zaborave na uvrede… Čemu je on to pridonio Hrvatskoj u pet godina? Ne sjećam se ničega - dodao je. Novinari su ga pitali i za situaciju u BiH.

- Milanović ima krivu politiku prema Hrvatima u BiH. Drukao ih je podrškom za Komšića u crvenim SDP-ovskim šuškavcima. Ne može netko takav imati naslov da se bori za Hrvate, na koji način? Ne možete prvo biti Sarajlija, a onda veliki Hrvat - poručio je.

