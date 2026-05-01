'OZBILJNE SUMNJE'

Zagrebački HDZ: Radnicima i umirovljenicima grah, a bliskim udrugama gotovo milijun eura

Zagreb: Tomislav Tomašević na proslavi Praznika rada u parku Maksimir
1/3
01.05.2026.
u 15:04

"Sedam udruga povezanih s osobama bliskima Možemo! u 2025. godini bilježe prosječan rast financiranja od čak 489 posto - gotovo pet puta više nego 2021.", istaknuli su iz zagrebačkog HDZ-a

Zagrebačka gradska vlast radnicima i umirovljenicima dijeli grah, a bliskim udrugama stotine tisuća eura, ustvrdili su u petak iz Gradske organizacije HDZ-a Zagreba. "Prvi svibnja - Praznik rada. Idilična slika: gradonačelnik Tomašević, Možemo! i SDP zagrebačkim radnicima i umirovljenicima dijele besplatan grah. Dok im jednom rukom dijele grah, drugom iz džepova tih istih ljudi uzimaju novac i usmjeravaju ga u svoje udruge, s kojima su povezani kroz kadrove i političke veze", stoji u priopćenju iz zagrebačkog HDZ-a.

Riječ je, kažu, o svotama koje radnici i umirovljenici ne mogu ni zamisliti. "Sedam udruga povezanih s osobama bliskima Možemo! u 2025. godini bilježe prosječan rast financiranja od čak 489 posto - gotovo pet puta više nego 2021.", istaknuli su iz zagrebačkog HDZ-a i nabrojali udruge: DOMINO, Multimedijalni institut, Kulturtreger, Kontejner, Restart, K-zona i Bijeli val. Tim su udrugama, kako navode, u apsolutnim iznosima sredstva porasla s 167.424 eura na 955.457 eura, što predstavlja skok od 471 posto, dok neke od spomenutih udruga bilježe rast i do 693 posto.

S druge strane, kako su upozorili, apolitične udruge i one koje im nisu bliske, gradska vlast kažnjava - braniteljske udruge +14 posto, socijalne i invalidske udruge +46 posto. "Zagrepčani, koji plaćaju najviši porez na dohodak u državi imaju pravo znati po kojim se kriterijima spomenutim udrugama dodjeljuju gotovo milijun eura, premda one ne bilježe rast opsega programa, mjerljive rezultate ni povećanje broja korisnika. Bez jasnih odgovora Grada Zagreba, takvi podaci otvaraju ozbiljne sumnje u upravljanje javnim novcem", stoji u priopćenju koje je potpisao Ivan Matijević, predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Zagreba.
