VIDEO Albanski premijer ponovno kleknuo pred Meloni: Pogledajte njezinu reakciju

Albanski premijer Edi Rama ponovno je izazvao pažnju javnosti zbog svojeg osebujnog ponašanja prema talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni na Konferenciji o obnovi Ukrajine u Rimu. Prilikom dolaska do Meloni, Rama je kleknuo i sklopio ruke, nakon čega su se rukovali i srdačno pozdravili, pozirajući zajedno pred kamerama. Rama je ponovno pokazao gestu koja nije nepoznata s obzirom da je i ranije znao klečati pred Meloni.

U svibnju je to učinio tijekom njezina posjeta Tirani na samitu Europske političke zajednice, kada je izazvao njezin smijeh i komentar: "Ne, Edi… On to čini da bude manji od mene". Tada je uslijedio i zagrljaj. Rama je pred Melni kleknuo i u siječnju, u Abu Dhabiju, kad joj je čestitao rođendan. Poklonio joj je tad ručno izrađenu maramu, pritom joj zapjevavši poznatu talijansku rođendansku pjesmu "tanti auguri".