VIDEO 'A je im lijepo': U vožnji bicikla nije ga zaustavila ni noga u gipsu ni štake

Niti gips na nozi ne može ga spriječiti da se vozi na biciklu, barem kao suvozač, epilog je snimke koja se proširila na društvenim mrežama. Naime, cijeli video sa zagrebačkog Laništa snimljen je preko dash cama automobila koji je svjedočio sceni.

Kako je vidljivo sa snimke dvojica mladića odlučilO je provozati se biciklom, no jedan od njih ima je nogu u gipsu i štake. Bez obzira na to, on je sjeo na volan bicikla i vozio se kao ''suvozač'' dok je drugi mladić navigirao cestom poprilično samouvjereno. Uz to, mladić sa slomljenom nogom koji je u jednoj ruci imao štake, drugom je čak i pokazivao vozilima iza sebe kuda bicikl ide.

- Suvozač na štakama, jedna noga u gipsu, a uskoro bi mogla i druga - šaljivo su tu snimku objavili na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, dok su u komentarima pratitelji komentirali kako se nadaju da do toga neće doći.

- A je im lijepo - komentirali su drugi.

