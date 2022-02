'Pranjković nam je olakšao povlačenjem dizajna. Odakle je Tesla? S Wikipedije, ali autor je mrtav više od 70 godina...'

Viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir Bajo gostovala je večeras u RTL Direktu gdje je komentirala nedavno povlačenje dizajna koji je trebao biti na kovanici od jednog eura.

Kako je objasnila, 16 članova Komisije imalo je zadaću pregledati više od 1.800 dizajna koje su građani poslali.

- Svaki član komisije je morao je pogledati sve dizajne da bi mogao bodovati. Na temelju bodovanja, devet je prijedloga bilo ušlo u uži izbor, a potom se suzilo na tri odabira - kazala je, a za Pranjkovićev dizajn je dodala kako ''ne bi bio izabran da nije imao pristojna rješenja''.

- On je mlada umjetničko-senzibilna osoba koja nije mogla izdržati pritisak. Puno nam je olakšao povlačenjem dizajna. Sud dokazuje povredu autorskih prava, a prema onome što sam čula, to su mukotrpni procesi. Kada govorimo o kovanicama sa fotografijom Tesle, fotografija je s Wikipedije, a autor je mrtav već više od 70 godina tako da je to u redu - kazala je.

Komentirala je i zašto su prijedloge dizajna prepustili građanima.

- To je praksa dosta zemalja, nismo izmišljali toplu vodu. To ne znači da se dizajneri ne jave, jasno je. Predstavnica Hrvatskog dizajnerskog društva je članica Komisije za odabir. Čuli smo da su se neki dizajneri uključili - kazala je te komentirala koji su daljnji koraci.

- Osigurali smo dovoljno trezorskog prostora da ih skladištimo. Što se tiče novčanica, njih u ovoj fazi posuđujemo što je praksa država članica. 2024. godine ih vraćamo i kreće tiskanje. Ono što mogu reći je da će nas tiskanje doći oko 250 milijuna kuna, ostale podatke nećemo otkrivati - dodala je viceguvernerka.

>> VIDEO HNB provjerava situaciju oko spornog dizajna eurokovanice, oglasila se i Vlada