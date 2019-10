Veljača Stankoviću: Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći

Zadarski slučaj silovanja otkrio je frustraciju i nepovjerenje u pravnu državu. Da sam dio političkog establišmenta, mene bi to zabrinjavalo. To je nakupljena frustracija, koja govori da se ljudi ne osjećaju sigurnima – rekla je, gostujući danas u emisiji Nedjeljom u 2, producentica, scenaristica i društvena aktivistica Jelena Veljača. Otkrila je da je zadovoljna subotnjim prosvjedom “Pravda za djevojčice” koji je održan diljem Hrvatske.

– Ovaj prosvjed nije samo naš. Od ožujka do danas uspostavili smo odnos sa stručnjakinjama s mnogim vrlo važnim akterima nevladine scene koje se bave tim i sličnim pitanjima. Nismo htjeli raditi prosvjed za nešto neopipljivo. Ključan zahtjev prosvjeda bio je da se stvori sustav za pomoć žrtvama seksualnog nasilja – rekla je Veljača. Prokomentirala je i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović riječima da “nije dovoljno angažirana po pitanju zaštite žena i ženskih prava”. Komentirala je i inicijativu Me Too, koja je nastala nakon što je otkriveno da je poznati producent Harvey Weinstein zlostavljao mnoge žene.

Stanković ju je pitao zašto si je Salma Hayek dopustila da je Weinstein zlostavlja i zašto je o tome šutjela 14 godina. Voditelj je rekao da mu to ne zvuči uvjerljivo.

– To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Vi sekundarno viktimizirate Salmu Hayek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumijete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo reći. Nije isto vodi li Nedjeljom u 2 muškarac ili žena – kazala je gošća emisije.