STOTINE RADNIKA OSTAJU BEZ POSLA

Što se to događa u Srbiji? Veliki trgovački lanci zatvaraju dućane diljem zemlje

VL
Autor
Laura Puklin
21.10.2025.
u 19:59

Mercator će do kraja godine zatvoriti više desetaka objekata, pri čemu će veliki broj radnika ostati bez posla ili će biti preraspoređeni

Gotovo svi trgovački lanci planiraju zatvaranje dijela dućana u Srbiji, a nekoliko stotina radnika ostat će bez posla. Ekonomist Saša Đogović za Vreme je rekao kako je "to izravna posljedica Vučićevih ekonomskih mjera o ograničenju marži". Kompanija Gomex je do sada zatvorila tri poslovnice u Novom Pazaru, jednu u Čačku i dvije na Zlatiboru. Iz tvrtke je nedavno otišao Goran Kovačević, koji je u medijima često kritizirao srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Iako je službeno objavljeno da se povukao, izvori navode kako je bio pod pritiskom, jer se nije slagao s aktualnom ekonomskom politikom države i javno ju je kritizirao, prenosi Vreme. Prema informacijama, ova kompanija će do studenog zatvoriti ukupno 15 poslovnica. Sličnu poslovnu strategiju primijenit će i drugi trgovački lanci, pa tako DIS zatvara trgovinu u centru Beograda i još dva objekta u drugim gradskim općinama. Mercator će do kraja godine zatvoriti više desetaka objekata, pri čemu će veliki broj radnika ostati bez posla ili će biti preraspoređeni. 
Srbija pregovara s Rusijom o izgradnji prve nuklearne elektrane

zatvaranje trgovina Srbija Aleksandar Vučić

Avatar maneki-neko
maneki-neko
20:24 21.10.2025.

Pa što je to, ekonomski tigrže?! 😯

Avatar Karlovačko
Karlovačko
20:35 21.10.2025.

Cveta cvece u nase preduzece 😝

DR
DrJok
20:36 21.10.2025.

e sto nam je krivo. neopisivo. nadamo se da ce i lidl da se vrati odakle je i dosao. nema nista bolje nego u prodavnicu u komsiluku.

