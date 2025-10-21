Što se to događa u Srbiji? Veliki trgovački lanci zatvaraju dućane diljem zemlje

Gotovo svi trgovački lanci planiraju zatvaranje dijela dućana u Srbiji, a nekoliko stotina radnika ostat će bez posla. Ekonomist Saša Đogović za Vreme je rekao kako je "to izravna posljedica Vučićevih ekonomskih mjera o ograničenju marži". Kompanija Gomex je do sada zatvorila tri poslovnice u Novom Pazaru, jednu u Čačku i dvije na Zlatiboru. Iz tvrtke je nedavno otišao Goran Kovačević, koji je u medijima često kritizirao srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Iako je službeno objavljeno da se povukao, izvori navode kako je bio pod pritiskom, jer se nije slagao s aktualnom ekonomskom politikom države i javno ju je kritizirao, prenosi Vreme. Prema informacijama, ova kompanija će do studenog zatvoriti ukupno 15 poslovnica. Sličnu poslovnu strategiju primijenit će i drugi trgovački lanci, pa tako DIS zatvara trgovinu u centru Beograda i još dva objekta u drugim gradskim općinama. Mercator će do kraja godine zatvoriti više desetaka objekata, pri čemu će veliki broj radnika ostati bez posla ili će biti preraspoređeni.