VIDEO Zastrašujuće upozorenje medicinskih sestara: 'Bolnice će postati mrtvačnice'

Na Markovom trgu održao se veliki prosvjed Inicijative za boljitak hrvatskog sestrinstva na kojem se okupilo 2000 medicinskih sestara i tehničara.

Brojni građani pridružili su se prosvjedu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Želimo naglasiti izostanak potpore sindikata što je u jednom demokratskom društvu neprihvatljivo. Dužnost je sindikata štiti svoje članove, a mi smo ovdje. Rijetke su prigode koje su prvi puta u povijesti hrvatskog sestrinstva organizirane bez sindikata. Sestre i tehničari nikad nisu bile ujedinjeni u jednom cilju, izjavila je Božica Bogdan, jedna od organizatorica.

- Danas nismo ovdje zbog svoje generacije. Danas smo ovdje zbog velikog broja sestara i tehničara koji su napustili našu domovinu. Ovdje smo zbog svake kolegice i kolege, ovdje smo zbog svakog građanina. Dali smo obol u Domovinskom ratu, dajemo obol u miru. Zdravstveni sustav se urušava iznutra. Svjesni smo blokada bolnica. Vlada će naći neko rješenje za veledrogerije, a pitaju li se tko će dati taj lijek bolesniku, zapitala se Bogdan.

- Neki dan je vlada odobrila Croatia Airlinesu 250 milijuna kuna za stabilizaciju poslovanja. Što je prioritet ove države: propale kompanije ili zdravlje nacije? Jedna Rumunjska je podigla plaće svojim sestrama u zadnje dvije godine za 50 posto", izjavila je Sanda Alić koja je kazala kako su oni najbrojniji i kako neće o sudbinama njih 30 tisuća odlučivati nekolicina.

- Ovo što su vam reći je najvažnije od svega. Danas su me novinari pitali je li me strah. Ne! Nije me strah. Bilo bi me strah da se nismo okupili ovdje. Bilo bi me strah da nismo napokon digli svoj glas. Bilo bi me strah da napokon nismo hrvatskom puku rekli što ih čeka. Što ih čeka ako vladajući ne ispune naše zahtjeve. A čekat će ih: bolnice koje će umjesto i zato što nema liječnika i medicinskih sestara biti mrtvačnice. Gospodine Plenkoviću i gospodine Kujundžiću - to je hrvatska realnost - izjavila je Alić.

Povod prosvjeda

Razlog provjeda je nezadovoljstvo parafiranjem dodatka Kolektivnog ugovora, u kojem se plaća povećava 4% za iznimnu odgovornost i 3% za uvjete rada. To znači kako će medicinske sestre imati 50 kuna veću plaću.

One traže povećanje osnovice plaće za 25%, vraćanje dodatka na godine radnog staža i zapošljavanje novih medicinskih sestara, navodi se u priopćenju.

Podsjećamo, ministar zdravstva Milan Kujundžić i predstavnici sindikata potpisali su u petak Dodatak II. Kolektivnom ugovoru (KU) za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, kojim se zaposlenima u zdravstvu od 1. rujna povećavaju dodaci na plaće za 7 posto. Predviđeno je linearno povećanje dodatka za 3% i 4%.

'Vlada je uistinu napravila maksimum što je mogla'

Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je u četvrtak uoči sjednice Vlade prosvjed medicinskih sestara koje dolaze na Markov trg, rekavši kako je želja za većim plaćama normalna ali je Vlada povećala plaće maksimalno koliko se u ovom trenutku moglo financijski podnijeti.

"Medicinske sestre su značajni sastavni dio zdravstvenog sustava i uistinu bezbroj je tih žena kvalitetan, vrijedan i požrtvovan. Želja za imati veće plaće je normalna. U ovom trenutku Vlada je uistinu napravila maksimum što je mogla. U tri godine plaće su im povećane za 18 posto. Kamo sreće da su se i ranije povećavale, ali ova Vlada će, čim se ukaže prilika, i dalje razmatrati mogućnosti", rekao je Kujundžić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada i zdravstveni sindikati potpisali su nedavno dodatak Kolektivnom ugovoru prema kojem će dodaci na plaće zaposlenima u zdravstvu rasti od 1. rujna sedam posto. Povećani su linearno dodaci na posebne uvjete rada za 3 posto te dodaci za odgovornost za 4 posto.

Također je povećana je naknada za pripravnost za 1 posto za radni dan, odnosno 2 posto za subotu, nedjelju i blagdan, te ugovorena plaćanje troškova prijevoza za dolazak i odlazak s posla iz pripravnosti.

Prema izračunima sindikata, plaća medicinske sestre s 20 godina staža, ovisno o radnom mjestu, povećana je tako od 250 do 350 kuna neto.

Kujundžić je, komentirajući prijedlog pravobraniteljice za djecu da se zbog necijepljenja djece za roditelje predloži i zatvorska kazna, rekao kako trebaju postojati novčane, ali ne i zatvorska kazna.

"Zatvorske kazne ne treba, ne znam tko se s tim igra. Prevencija od cjepiva je svakom jasna, onaj tko ne cijepi svoje dijete izlaže ga smrtnome riziku. Mislim da ne treba ići s drastičnim kaznama nego treba prvenstveno roditeljima objašnjavati, što i sada radimo i zato u posljednje dvije godine imamo bolju procijepljenost", kazao je Kujundžić.

'Nikad nije dosta'

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u četvrtak, komentirajući prijedlog da se iz općih poreza namaknu sredstva za zdravstvo kojemu nedostaje između 3 i 4 milijarde kuna, da zdravstvu koje ove godine dobiva milijardu i pol kuna više sredstava - nikad nije dosta.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon jučerašnjeg sastanka ministra zdravstva Milana Kujundžića i župana o dugovima bolnica čule su se poruke da hrvatskom zdravstvu nedostaje između 3 i 4 milijarde kuna, pa bi se ta sredstva mogla eventualno namaknuti iz općih poreza.

Marić je ponovio kako je 2017. unutar limita, bez povećanja javnoga duga, zdravstvo dobilo milijardu i pol dodatnog novca, 2018. dobilo je 500 milijuna, a od ove godine dobivaju dodatno jedan postotni bod zdravstvenog doprinosa. Prema izračunima, to će ove godine biti milijardu i pol kuna.

"Koliko god date, nikada dovoljno. Imamo koliko imamo i Hrvatskoj treba odgovorno vođenje javnih financija", zaključio je Marić.

Istaknuo je i da neće javno komentirati pritiske ministara Milana Kujundžića i Blaženke Divjak, koji otvoreno traže više novca za svoje resore.

"Bilo bi bolje da se interno dogovorimo, s obzirom na mogućnosti i sredstva kojima raspolažemo", rekao je Marić.

Istaknuo je pritom dobru suradnju i korektan odnos sa sindikatima državnih službi, s kojima se danas sastaje.