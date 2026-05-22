Bili su jedna od omiljenih destinacija Europljana, a sada im prijeti kolaps sezone: Turisti masovno otkazuju putovanja na ovaj otok

Cipar, nekoć jedan od omiljenih izbora Europljana u potrazi za toplim plažama i sigurnim ljetovanjem, sredinom 2026. suočava se s velikom neizvjesnošću zbog nestabilnosti koja se širi iz sukoba na Bliskom istoku. Nakon snažnog oporavka turizma poslije pandemije, novi val regionalnih napetosti počeo je ozbiljno usporavati rast sektora. Manji broj rezervacija, smanjenje broja letova i zabrinutost putnika za sigurnost počeli su narušavati optimistične prognoze za ovogodišnju sezonu. Prvi znakovi problema pojavili su se krajem veljače 2026., kada su se pojačale napetosti u blizini iranskih granica. Mnogi putnici tada su počeli odgađati ili otkazivati planove zbog nesigurnosti u regiji. Zrakoplovne kompanije reagirale su smanjenjem broja linija, a dodatni problem predstavljaju i više cijene goriva te sigurnosni rizici zbog kojih su prijevoznici morali prilagoditi letove prema istočnom Mediteranu.

Prema podacima tvrtke Hermes Airports, koja upravlja zračnim lukama u Larnaci i Pafosu, iz ljetnog reda letenja između travnja i listopada uklonjeno je oko 600 tisuća sjedala. Riječ je o smanjenju od približno pet posto u odnosu na planirane kapacitete za 2025. godinu. Letovi se i dalje odvijaju, no putnici sada imaju manje opcija nego što je prvotno bilo predviđeno, prenosi TourismReview News. Pad interesa već je vidljiv u statistici dolazaka turista. Broj putnika počeo je padati još u ožujku, dok se tijekom travnja taj trend dodatno ubrzao. Iz Hermes Airportsa procjenjuju da bi ukupni broj ljetnih gostiju mogao biti manji za oko deset posto, što znači gotovo pola milijuna turista manje nego što se očekivalo.

Stručnjaci upozoravaju da Cipar osjeća posljedice upravo zbog svoje blizine Bliskom istoku. Otok se nalazi na manje od 300 kilometara od Izraela i Libanona, a dodatnu zabrinutost izazvao je napad dronom na britansku vojnu bazu Akrotiri na jugu Cipra 2. ožujka. Taj incident dodatno je otvorio pitanja sigurnosti i povećao nelagodu među turistima. U turističkim središtima posljedice su već vidljive. Hoteli u brojnim obalnim mjestima bilježe znatno slabiju popunjenost nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Predsjednik Ciparske hotelske udruge Christos Angelides izjavio je kako su rezervacije u ožujku pale za gotovo 40 posto, a sličan trend nastavio se i tijekom travnja.

Istodobno, dio europskih turista sve češće bira destinacije koje smatra sigurnijima i udaljenijima od sukoba na Bliskom istoku. Među njima se posebno izdvaja Španjolska, koja trenutačno bilježi povećani interes putnika. Iako Cipar i dalje privlači velik broj turista iz Francuske i drugih europskih zemalja, vlasti upozoravaju na potrebu opreza tijekom putovanja. Unatoč smanjenju broja letova, Cipar i dalje održava široku mrežu zračnih veza. Tijekom ljeta 54 zrakoplovne kompanije planiraju letove prema 165 destinacija u 42 države. Većina promjena odnosi se na smanjenje broja polazaka na postojećim linijama, a ne na potpuno ukidanje ruta.

Popunjenost zrakoplova trenutačno se kreće između 80 i 85 posto, što predstavlja blagi rast u odnosu na razdoblje nakon 20. travnja kada je iznosila oko 76 posto. Na pojedinim tržištima, poput Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva, interes putnika ostaje stabilan, a pojedine linije bilježe popunjenost veću od 90 posto. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je oporavak i dalje vrlo krhak. Turizam ima iznimno važnu ulogu za ciparsko gospodarstvo jer čini oko sedam posto BDP-a zemlje. Upravo zato neizvjesnost oko ljetne sezone izaziva veliku zabrinutost među turističkim djelatnicima i državnim institucijama.

Posebno zabrinjava činjenica da je Cipar tek nedavno premašio rezultate iz razdoblja prije pandemije. Tijekom 2025. godine otok je posjetilo oko 4,5 milijuna turista, dok ih je 2019. bilo oko četiri milijuna. No nastavak nestabilnosti na Bliskom istoku mogao bi dugoročno narušiti percepciju Cipra kao sigurne turističke destinacije. Predstavnici turističkog sektora u Larnaci i Pafosu nadaju se da bi se povjerenje putnika moglo postupno vratiti ako dođe do smirivanja situacije u regiji. Ipak, ponašanje turista i dalje će uvelike ovisiti o razvoju događaja izvan granica samog otoka. Kako se približava vrhunac ljetne sezone, hoteli, zračne luke i turistički djelatnici pažljivo prate svaki znak stabilizacije. U sektoru vjeruju da bi čak i kratko razdoblje smirivanja napetosti moglo pozitivno utjecati na dolaske i spasiti dio turističke sezone.