Veliki požar u marini u Medulinu, izgorjelo najmanje 15 brodica: 'Probudila me eksplozija'

Petnaestak brodica izgorjelo je u velikom požaru koji je noćas izbio u marini u Medulinu, izvijestila je u srijedu ujutro istarska policija. Prema zasad dostupnim informacijama, policija je prijavu o tom događaju u medulinskoj marini zaprimila u 3:55, a za sada je izgorjelo petnaestak brodica, nekoliko ih je potonulo, a požar još nije ugašen.

Vatra se širi s jedne na drugu brodicu, a na mjestu događaja je petnaest vatrogasaca s četiri vozila pulske javne vatrogasne postrojbe. Zasad nema informacija o stradalima u požaru, a pretpostavlja se da će broj stradalih brodica u konačnici biti još veći.

O svemu se putem Facebooka oglasio pulski novinar i ronioc Mladen Kolenko. "Jutros oko 5 sati probudila me eksplozija. Prvo sam pomislio da nije nešto puklo kod mene, no ni par minuta kasnije čula se i druga eksplozija, ali manjeg intenziteta. Onako bunovan digao sam se iz kreveta i s balkona vidio crni gusti dim, koji se protezao od ulaza u autokamp Medulin sve do Premanture, Pomera i dalje", piše.

"Po svemu sudeći, ili je eksplodirala neka plinska boca ili rezervoar na nekoj brodici u blizini. Premda se nisu čule sirene, vidjelo se da su vatrogasci na terenu u obuzdavanju vatre. Gdje, što i zašto je eksplodiralo i zapalilo se kad autokampa Medulin i lučice, zasad se još ne zna. No, profesionalni vatrogasci još gase, a više ću saznati kasnije”, kaže Kolenko.

