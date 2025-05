Musk s modricom na licu na presici s Trumpom: 'Rekao sam mu da me udari – i to je napravio!'

Donald Trump pohvalio je milijardera Elona Muska za njegove napore na smanjenju savezne potrošnje tijekom zajedničke konferencije za novinare u petak u Ovalnom uredu, nakon što je najavljeno da se najbogatiji čovjek na svijetu povlači iz administracije američkog predsjednika. Musk, koji je bio na čelu novoosnovanog Odjela za učinkovitost vlade (DOGE), nije ostvario značajne uštede koje je prvotno obećavao, a dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da napušta administraciju.

Musk se na toj presici pojavio s vidljivom modricom ispod oka, što nije prošlo nezamijećeno. Novinare je zanimalo kako je došlo do ozljede, a Musk je uz smijeh objasnio da je za modricu odgovoran njegov petogodišnji sin X Æ A-12, ili jednostavno X.

„Igrao sam se sa sinom… Rekao sam mu: ‘Ajde, udari me u lice!’ i on je to učinio“, izjavio je Musk. „Ispostavilo se da petogodišnjak zapravo može udariti. U tom trenutku nisam baš ništa osjetio.“

Unatoč tome što DOGE nije ispunio cilj smanjenja savezne potrošnje za dva bilijuna dolara, Trump je pohvalio Muska riječima: „Elon je neumorno radio na provedbi najopsežnijeg i najznačajnijeg programa reforme javne uprave“, dok je Musk stajao s njegove desne strane noseći majicu s natpisom "The Dogefather", stiliziranu prema filmu Kum.

Musk je posljednjih dana izazvao nezadovoljstvo unutar Bijele kuće zbog javne kritike novog zakona o porezima i potrošnji koji je predložila Trumpova administracija, nazvavši ga preskupim. Neki visoki savjetnici to su protumačili kao odstupanje od službene politike, no tijekom konferencije za novinare nije bilo vidljivih napetosti. Trump je istaknuo da Musk ipak neće potpuno nestati iz administracije: „Elon zapravo ne odlazi. Često će se vraćati u Bijelu kuću.“

Musk je najavio da će se više posvetiti svom poslovnom carstvu, uključujući Teslu i SpaceX, nakon što su pojedini investitori izrazili zabrinutost da mu DOGE oduzima previše vremena. Također je najavio da će smanjiti političko financiranje, nakon što je uložio gotovo 300 milijuna dolara u Trumpovu predsjedničku kampanju i kampanje drugih republikanskih kandidata 2024. godine.

Iako je najavljeno smanjenje potrošnje od dva bilijuna dolara, prema službenim podacima DOGE-a dosadašnje uštede iznose oko 175 milijardi dolara, dok Ministarstvo financija navodi da je stvarna ušteda bliža 19 milijardi dolara – što je tek pola posto ukupne savezne potrošnje. Unatoč tome, Musk je uvjeren u budućnost projekta: „Ovo nije kraj DOGE-a, već zapravo početak.“

>> VIDEO Atraktivan prelet hrvatskih Rafalea za Dan državnosti