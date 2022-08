Veliki graditeljski pothvat na jugu Hrvatske: Most preko kanjona Cetine kakav kod nas još nije viđen

Čekamo i nadamo se. Dugo se govori o obilaznici, ali kad se tamo iz tunela pojavio dio mosta, rekla sam da je to to i da nema natrag! To je težak inženjerski posao, treba iskopati dva tunela i između njih staviti most... – govori Omišanka Tonka Ribičić, koja često podigne pogled prema gradilištu. Završena je montaža prve polovice mosta u kanjonu rijeke Cetine, dijela obilaznice grada Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Dalmaciji, vrijednog oko 180 milijuna kuna. Montaža mosta počela je iz tunela Omiš, a u tijeku je prebacivanje pomoćne opreme i mehanizacije nužne za montažu mosta u tunel Komorjak s druge strane kanjona. Na gradilište je dopremljen dio elemenata za drugu polovicu mosta, a kako doznajemo, nastavak na montaži očekuje se početkom idućeg mjeseca.