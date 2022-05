'Veliki Brat' u proizvodnim pogonima: Kako poslodavci uz pomoć nove tehnologije nadziru zaposlenike

U Amazonu, kompaniji o čijem su odnosu prema radnicima pisane knjige, radnici su se sindikalno organizirali. Senzacija je postala još i veća kad se doznalo da nisu pristupili američkoj verziji sindikata Vilima Ribića ili Željka Stipića, već su osnovali novi, svoj, "greenfield" sindikat. Zasad je riječ o manjem dijelu od više od milijun zaposlenih u tom divu i tek o jednom od tisuća skladišta, onom na Staten Islandu u New Yorku koji se vodi pod imenom JKF8, no sjeme je proklijalo, a u što će se razviti, vidjet će se u sljedećim mjesecima.



Prvi put u povijesti kompanije u vlasništvu Jeffa Bezosa, jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, radnici su se odlučili organizirano boriti za svoja prava. Neće to biti kao 1. svibnja 1886. godine u Chicagu, kad je na ulice izašlo oko 40.000 ljudi, no neki su ciljevi i nakon 136 godina slični. I danas bi radnici rado osam sati dnevno spavali, osam sati radili, a preostalih osam sati proveli pred zaslonima televizora i mobitela ili kako već provode slobodno vrijeme. Vođa sindikalnog pokreta u Amazonu zove se Chris Smalls i zapravo je bivši Bezosov zaposlenik jer je otpušten prije dvije godine pod optužbom da je kršio epidemiološke mjere organizirajući prosvjed protiv loših sigurnosnih uvjeta. Osnovao je Amazon Labor Union i počeo raditi na njegovu omasovljenju. Iako nov, sindikat se okrenuo prokušanim metodama kakvima su se koristili i sindikati u bivšoj SFRJ, samo što je umjesto šunki i svinjskih polovica Smalls polugladnim radnicima dijelio pizze, piletinu, tjesteninu..., a onima najtvrdokornijima navodno čak i marihuanu, što mu je puristički Amazon i javno spočitnuo.