Velika međunarodna misija u Jadranu: Znanstvenici postavili 20 seizmografa na morsko dno

Međunarodni tim znanstvenika iz Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV), Sveučilišta u Modeni i Reggio Emiliji, Instituta za morske znanosti CNR-a (CNR-ISMAR), Sveučilišta Dalhousie (Kanada), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore uspješno je proveli istraživačko krstarenje tijekom kojeg je postavljeno 20 novih seizmografa na dno Južnojadranske kotline, na dubinama većim od 1000 metara. Ovi instrumenti postavljeni u posljednjih 10 dana svibnja 2026. godine ostat će na dnu oko godinu dana prikupljajući visokokvalitetne seizmološke podatake potrebne za detaljno istraživanje duboke građe Zemljine kore i litosfere u području južnog Jadrana.

Krstarenje je provedeno na istraživačkom brodu Gaia Blu Nacionalnog istraživačkog vijeća Italije (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR), jednom od najmodernijih europskih oceanografskih istraživačkih brodova. Postavljanje morskih seizmografa dio je međunarodnog istraživanja South Adriatic Passive Seismic Experiment – TRACE, usmjerenog na unapređenje razumijevanja geodinamičkih procesa u južnom Jadranu. Ovo područje predstavlja jedno od ključnih područja za proučavanje aktivnih tektonskih procesa u Sredozemlju, a njegovo bolje poznavanje od iznimne je važnosti za razumijevanje razvoja potresnih zona koje utječu na širu regiju, što je cilj projekta TRACE.

Seizmolog izv. prof. dr. sc. Josip Stipčević s Geofizičkog odsjeka zagrebačkog PMF-a, koji je proveo deset dana na krstarenju, kaže da će prikupljeni podaci omogućiti izradu dosad najdetaljnijih modela duboke strukture podzemlja Južnog Jadrana te pružiti nove spoznaje o procesima koji uzrokuju potrese na ovom području. Posebno se očekuje da će projekt pomoći u odgovoru na neka od ključnih otvorenih pitanja regionalne seizmologije, uključujući učestalost pojavljivanja jakih potresa u južnom Jadranu – kao što su bili potresi 1667. godine kod Dubrovnika ili 1979. kod Bara i Ulcinja, geološke mehanizme odgovorne za njihovo nastajanje te moguće scenarije buduće seizmičke aktivnosti. Dodaje i da se paralelno postavlja se 20 novih seizmoloških postaja na širem području Dubrovnika, istočne Hercegovine i Crne Gore u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Istraživanje dubrovačke rasjedne zone višeskalnim pristupom – MDuFAULT” čiji je voditelj.

Sinergija ova dva komplementarna projekta, TRACE i MDuFAULT, i integracija podataka prikupljenih morskim i kopnenim seizmografima dat će znanstvenicima po prvi put cjelovitu sliku seizmotektonske građe južnog Jadrana i njegova zaleđa. To uključuje detaljnije istraživanje dubokih geoloških struktura koje kontroliraju nastanak potresa na području južnog Jadrana i južnog dijela Dinarida. Stipčević kaže da postavljanje seizmografa predstavlja važnu fazu višegodišnjeg istraživačkog programa te da očekuje da će rezultati ovih istraživanja značajno unaprijediti znanstvene spoznaje o aktivnim rasjedima i potresnoj opasnosti te pružiti kvalitetnije podloge za procjenu seizmičkog rizika u regiji.