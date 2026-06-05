Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTRAŽIVANJE POTRESA

Velika međunarodna misija u Jadranu: Znanstvenici postavili 20 seizmografa na morsko dno

Foto: Unsplash
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 13:18

Ovi instrumenti postavljeni u posljednjih 10 dana svibnja 2026. godine ostat će na dnu oko godinu dana prikupljajući visokokvalitetne seizmološke podatake potrebne za detaljno istraživanje duboke građe Zemljine kore i litosfere u području južnog Jadrana.

Međunarodni tim znanstvenika iz Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV), Sveučilišta u Modeni i Reggio Emiliji, Instituta za morske znanosti CNR-a (CNR-ISMAR), Sveučilišta Dalhousie (Kanada), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore uspješno je proveli istraživačko krstarenje tijekom kojeg je postavljeno 20 novih seizmografa na dno Južnojadranske kotline, na dubinama većim od 1000 metara. Ovi instrumenti postavljeni u posljednjih 10 dana svibnja 2026. godine ostat će na dnu oko godinu dana prikupljajući visokokvalitetne seizmološke podatake potrebne za detaljno istraživanje duboke građe Zemljine kore i litosfere u području južnog Jadrana.

Krstarenje je provedeno na istraživačkom brodu Gaia Blu Nacionalnog istraživačkog vijeća Italije (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR), jednom od najmodernijih europskih oceanografskih istraživačkih brodova. Postavljanje morskih seizmografa dio je međunarodnog istraživanja South Adriatic Passive Seismic Experiment – TRACE, usmjerenog na unapređenje razumijevanja geodinamičkih procesa u južnom Jadranu. Ovo područje predstavlja jedno od ključnih područja za proučavanje aktivnih tektonskih procesa u Sredozemlju, a njegovo bolje poznavanje od iznimne je važnosti za razumijevanje razvoja potresnih zona koje utječu na širu regiju, što je cilj projekta TRACE.

Seizmolog izv. prof. dr. sc. Josip Stipčević s Geofizičkog odsjeka zagrebačkog PMF-a, koji je proveo deset dana na krstarenju, kaže da će prikupljeni podaci omogućiti izradu dosad najdetaljnijih modela duboke strukture podzemlja Južnog Jadrana te pružiti nove spoznaje o procesima koji uzrokuju potrese na ovom području. Posebno se očekuje da će projekt pomoći u odgovoru na neka od ključnih otvorenih pitanja regionalne seizmologije, uključujući učestalost pojavljivanja jakih potresa u južnom Jadranu – kao što su bili potresi 1667. godine kod Dubrovnika ili 1979. kod Bara i Ulcinja, geološke mehanizme odgovorne za njihovo nastajanje te moguće scenarije buduće seizmičke aktivnosti. Dodaje i da se paralelno postavlja se 20 novih seizmoloških postaja na širem području Dubrovnika, istočne Hercegovine i Crne Gore u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Istraživanje dubrovačke rasjedne zone višeskalnim pristupom – MDuFAULT” čiji je voditelj.

Sinergija ova dva komplementarna projekta, TRACE i MDuFAULT, i integracija podataka prikupljenih morskim i kopnenim seizmografima dat će znanstvenicima po prvi put cjelovitu sliku seizmotektonske građe južnog Jadrana i njegova zaleđa. To uključuje detaljnije istraživanje dubokih geoloških struktura koje kontroliraju nastanak potresa na području južnog Jadrana i južnog dijela Dinarida. Stipčević kaže da postavljanje seizmografa predstavlja važnu fazu višegodišnjeg istraživačkog programa te da očekuje da će rezultati ovih istraživanja značajno unaprijediti znanstvene spoznaje o aktivnim rasjedima i potresnoj opasnosti te pružiti kvalitetnije podloge za procjenu seizmičkog rizika u regiji.

FOTO Skrivao se po vikendicama s 20 godina mlađom, Thompsonova supruga slala joj poruke: Tko je žena koja je smirila Janšu?
1/14
Ključne riječi
jug Hrvatske potresi seizmologija Istraživanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!