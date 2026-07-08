Velika Gorica osigurala gotovo 4,5 milijuna eura za najveći zeleni projekt u svojoj povijesti

Velika Gorica osigurala je gotovo 4,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Dječja zelena mreža – Plemeniti Pauković“, jednog od najvećih projekata zelene infrastrukture u povijesti grada. Projekt vrijedan više od 5,2 milijuna eura donosi sadnju gotovo 1.700 stabala i grmova, uređenje školskih dvorišta, izgradnju nove urbane šume te razvoj pješačkih i biciklističkih koridora. Ugovor je svečano uručen u Velikoj Gorici zajedno s još 11 projekata za gradove i općine Zagrebačke županije.

Nakon što su gradovima i općinama u lipnju uručene odluke o financiranju projekata zelene urbane infrastrukture, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u Velikoj Gorici, u prostorima projekta InterWine, svečano su uručili ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava predstavnicima gradova i općina Zagrebačke županije.

Tom je prilikom dodijeljeno ukupno 12 ugovora vrijednih više od 19 milijuna eura bespovratnih sredstava. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen izrazio je zadovoljstvo realizacijom projekata te naglasio kako se radi o dijelu znatno većeg investicijskog ciklusa.

– Ovo je samo dio odluka o financiranju ukupne vrijednosti 120 milijuna eura, koje predstavljaju kontinuitet mjera Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva. Prema našim podacima, kroz ove je projekte dosad posađeno više od 150 tisuća stabala. Fond će i dalje biti na raspolaganju kako bi svi projekti bili uspješno provedeni i završeni – rekao je Balen. Zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović pohvalio je gradonačelnike i načelnike zbog kvalitetno pripremljenih projekata te istaknuo važnost potpore države.

– Ponosan sam na načelnike i gradonačelnike koji pripremaju ovako kvalitetne projekte. Zahvaljujući njima osiguravaju se značajna sredstva koja pridonose razvoju Zagrebačke županije, a sve to ne bi bilo moguće bez potpore Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske – poručio je Tomljenović. Među najvećim pojedinačnim projektima istaknula se Velika Gorica, kojoj je dodijeljen ugovor vrijedan gotovo 4,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt „Dječja zelena mreža – Plemeniti Pauković“, ukupne vrijednosti veće od 5,2 milijuna eura.

Projekt je zamišljen kao jedinstvena mreža zelenih sadržaja koja će povezati školska dvorišta, sportske terene, pješačke koridore, gradske parkove i urbanu šumu, stvarajući zdravije, kvalitetnije i ugodnije okruženje za život svih građana, osobito djece i mladih. U sklopu projekta bit će posađena nova stabla, uređena Urbana šuma Kurilovec te izgrađeni sportski tereni u zelenom okruženju u dvorištima četiriju velikogoričkih osnovnih škola. Novi sadržaji predviđeni su za Osnovnu školu Eugena Kvaternika, Osnovnu školu Jurja Habdelića, Osnovnu školu Eugena Kumičića i Osnovnu školu Nikole Hribara.

Projekt uključuje i uređenje triju urbanih koridora – u Ulici kneza Ljudevita Posavskog, Ulici Matice hrvatske te drugu fazu uređenja Kurilovečke šetnice. Gradonačelnik Krešimir Ačkar naglasio je kako su kvaliteta života građana i prilagodba klimatskim promjenama među glavnim prioritetima gradske uprave. – Kvaliteta života naših sugrađana uvijek nam je na prvome mjestu. Klimatske promjene donijele su nove izazove na koje lokalne samouprave moraju odgovorno odgovoriti. Zato ulažemo u projekte koji donose više zelenih površina, novih parkova i kvalitetnije javne prostore.

Projekt „Dječja zelena mreža – Plemeniti Pauković“ predstavlja jednu od najvećih zelenih transformacija našega grada. Obuhvaća više od 100 tisuća četvornih metara nove zelene mreže, sadnju gotovo 1.700 stabala i grmova, uređenje školskih dvorišta i sportskih terena u četiri osnovne škole, izgradnju Urbane šume Kurilovec te uspostavu novih pješačkih i biciklističkih koridora koji će povezati škole, parkove i gradske četvrti.

Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, na čelu s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, kao i potpredsjedniku Vlade i ministru Branku Bačiću, na potpori i povjerenju koje pružaju projektima koji pridonose daljnjem razvoju našega grada – istaknuo je Ačkar. Grad Velika Gorica već je ranije uspješno osigurao europska sredstva za pilot-projekt „PAUK u VG“, pa zajedno s projektom „Plemeniti Pauković“ ukupna ulaganja u zelenu infrastrukturu i održivi urbani razvoj dosežu 6,5 milijuna eura.

U sklopu posjeta Velikoj Gorici ministar Bačić i gradonačelnik Ačkar obišli su i projekt „PAUK u Buševcu“, u kojem su uređeni zelena fasada Doma kulture, zelena parkirališta za automobile i bicikle, novi trg, pješačko-biciklističke zone, vježbalište na otvorenom, punionica za električna vozila, LED javna rasvjeta te sustav navodnjavanja „kap po kap“. Uoči dodjele ugovora ministar Bačić istaknuo je kako je Zagrebačka županija među najuspješnijima u Hrvatskoj kada je riječ o prijavi projekata i povlačenju europskih sredstava.

– Kroz ove projekte bit će posađeno 87 tisuća stabala i grmova, a obuhvaćeno je 330 hektara građevinskog područja koje neće biti izgrađeno, nego ozelenjeno. Uz te prostore živi svaki deseti stanovnik Republike Hrvatske. Cilj nije samo uljepšati gradove, nego smanjiti razinu ugljikova dioksida u zraku i učiniti život ugodnijim.

Za ovaj javni poziv prvotno je bilo osigurano 71 milijun eura, no pronašli smo dodatnih 60 milijuna, čime je ukupna alokacija povećana na 131 milijun eura za ukupno 72 projekta. Nakon obilaska Buševca i Velike Gorice mogu reći da su ovakvi projekti pravi šlag na torti razvoja grada koji posljednjih godina bilježi iznimne rezultate. Čestitam gradonačelniku i njegovim suradnicima – poručio je Bačić.

Ugovori su dodijeljeni u okviru javnog poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine „Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima“. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., s ukupnom alokacijom od 131 milijun eura, kojom će biti financirana 72 projekta razvoja zelene infrastrukture diljem Hrvatske.