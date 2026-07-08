FOTO/VIDEO Vatrena stihija prijetila Metkoviću i Gabela Polju: Evo kako je spriječena katastrofa

Požar koji je u utorak zahvatio područje između Metkovića i Gabela Polja u jednom je trenutku ozbiljno zaprijetio obiteljskim kućama, a zbog snažnog vjetra brzo se proširio s nepristupačnog terena u blatu prema naseljenim područjima. Vatrogasci su još tijekom dana zatražili pomoć kanadera, no u večernjim satima vatra je ponovno buknula i dodatno zakomplicirala gašenje.

U gašenju su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Metković, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Metković i DVD-a Vid, kao i Profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina. U pomoć su pristigli i vatrogasci iz Stoca, Neuma i Ljubuškog, a tijekom večernjih sati na požarištu su bila angažirana i dva Air Tractora koja su djelovala preko mostarske zračne luke.

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Na terenu je ukupno bilo oko 60 pripadnika vatrogasnih postrojbi iz Hercegovine, uz hrvatske kolege koji su cijelu noć pokušavali staviti vatru pod nadzor. "Imali smo ogromnu liniju požarišta. U jednom trenutku morali smo evakuirati jednu osobu", rekao je za Večernji list zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina Mate Jurković. Dodao je kako požar nije ugrožavao samo Metković i Gabela Polje, već i naselja Crnići i Dolac, dok se vatra širila i prema Gorici.

Požar u blatu kod Metkovića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema njegovim riječima, stambeni objekti na kraju nisu pretrpjeli materijalnu štetu, no izgorjele su velike površine šume i niskog raslinja te je nastala znatna šteta u prirodi. Prema posljednjim informacijama s terena, požar je u potpunosti ugašen danas oko 10 sati.