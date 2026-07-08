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'OVO JE TERORIZAM'

FOTO/VIDEO Vatrena stihija prijetila Metkoviću i Gabela Polju: Evo kako je spriječena katastrofa

Foto: dragan boras
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VL
Autor
Šimun Ilić
08.07.2026.
u 11:06

U gašenju su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Metković, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Metković i DVD-a Vid, kao i Profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina. U pomoć su pristigli i vatrogasci iz Stoca, Neuma i Ljubuškog

Požar koji je u utorak zahvatio područje između Metkovića i Gabela Polja u jednom je trenutku ozbiljno zaprijetio obiteljskim kućama, a zbog snažnog vjetra brzo se proširio s nepristupačnog terena u blatu prema naseljenim područjima. Vatrogasci su još tijekom dana zatražili pomoć kanadera, no u večernjim satima vatra je ponovno buknula i dodatno zakomplicirala gašenje.

U gašenju su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Metković, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Metković i DVD-a Vid, kao i Profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina. U pomoć su pristigli i vatrogasci iz Stoca, Neuma i Ljubuškog, a tijekom večernjih sati na požarištu su bila angažirana i dva Air Tractora koja su djelovala preko mostarske zračne luke.

Požar u blatu kod Metkovića

Na terenu je ukupno bilo oko 60 pripadnika vatrogasnih postrojbi iz Hercegovine, uz hrvatske kolege koji su cijelu noć pokušavali staviti vatru pod nadzor. "Imali smo ogromnu liniju požarišta. U jednom trenutku morali smo evakuirati jednu osobu", rekao je za Večernji list zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina Mate Jurković. Dodao je kako požar nije ugrožavao samo Metković i Gabela Polje, već i naselja Crnići i Dolac, dok se vatra širila i prema Gorici.

Požar u blatu kod Metkovića

Prema njegovim riječima, stambeni objekti na kraju nisu pretrpjeli materijalnu štetu, no izgorjele su velike površine šume i niskog raslinja te je nastala znatna šteta u prirodi. Prema posljednjim informacijama s terena, požar je u potpunosti ugašen danas oko 10 sati. 

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Ključne riječi
Dubrovačko-neretvanska županija dolina Neretve Hercegovina požar Čapljina Gabela Polje Metković

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