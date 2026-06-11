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ZELENI PROJEKT

Velika Gorica ostvarila je još jedan značajan uspjeh u povlačenju europskih sredstava

Foto: Grad Velika Gorica
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Autor
Hassan Haidar Diab
11.06.2026.
u 12:43

Poseban naglasak stavljen je na održivu mobilnost.

Velika Gorica ostvarila je još jedan značajan uspjeh u povlačenju europskih sredstava. Gradonačelniku Krešimiru Ačkaru u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena je Odluka o financiranju projekta „Dječja zelena mreža – plemeniti Pauković“, vrijednog više od 5,2 milijuna eura. Riječ je o jednom od najvećih projekata zelene infrastrukture na području grada, kojim će se povezati škole, sportski tereni, šetnice i zelene površine te stvoriti kvalitetnije i zdravije okruženje za život građana, osobito djece i mladih.

Gradonačelniku Velike Gorice Krešimiru Ačkaru jučer, 10. lipnja 2026. godine, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena je Odluka o financiranju projekta „Dječja zelena mreža – plemeniti Pauković“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.279.323,66 eura, dok je za njegovu provedbu osigurano 4.448.696,98 eura bespovratnih sredstava Europske unije.

Projekt je među 72 odabrana projekta razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima koji će se financirati sredstvima Europske unije kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Odluke o financiranju predstavnicima jedinica lokalne samouprave uručili su potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.

Odabrani projekti provodit će se u 18 hrvatskih županija te će obuhvatiti više od 340 tisuća stanovnika koji će dobiti pristup novoj zelenoj infrastrukturi. Planirana je sadnja više od 87 tisuća stabala i grmova, dok će zahvati ozelenjivanja obuhvatiti više od 330 hektara površina. Projekti će pridonijeti prilagodbi klimatskim promjenama, očuvanju bioraznolikosti i podizanju kvalitete života građana.

– Ovim odlukama omogućujemo razvoj zelene urbane infrastrukture, čime doprinosimo ostvarenju jednog od temeljnih ciljeva Republike Hrvatske i Europske unije, a to je klimatski neutralna Europa do 2050. godine. To su naši prioriteti i u tom smjeru realiziramo velik broj projekata – rekao je ministar Bačić.

Gradonačelnik Krešimir Ačkar istaknuo je kako projekt predstavlja važan iskorak u stvaranju zelenijeg i kvalitetnijeg urbanog prostora. – Ovo nije projekt jedne lokacije ili jednog školskog dvorišta, već projekt koji povezuje različite dijelove našega grada i namijenjen je djeci, mladima i svim građanima. Ulažemo u prostore u kojima djeca uče, igraju se i odrastaju te stvaramo nove zelene sadržaje za rekreaciju i druženje. Upravo ovakvi projekti pokazuju kako europska sredstva možemo pretvoriti u konkretne promjene koje građani vide i koriste svakoga dana. Više od 4,4 milijuna eura bespovratnih sredstava veliko je priznanje kvaliteti projekta, ali i potvrda da Velika Gorica promišljeno planira svoj razvoj te nastavlja graditi zeleniji, zdraviji i ugodniji grad za život. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, predvođenoj predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, kao i ministru Branku Bačiću na potpori i povjerenju u projekte koji doprinose razvoju našega grada i stvaranju kvalitetnijeg okruženja za naše građane – poručio je Ačkar.

Projekt „Dječja zelena mreža – plemeniti Pauković“ osmišljen je kao jedinstvena mreža zelenih sadržaja koja povezuje školska dvorišta, sportske terene, pješačke koridore, urbane zelene površine i urbanu šumu, stvarajući kvalitetnije, zdravije i ugodnije okruženje za život svih građana.

U sklopu projekta planirana je sadnja novih stabala, uređenje Urbane šume Kurilovec te izgradnja sportskih terena okruženih zelenilom u dvorištima četiriju goričkih osnovnih škola. Nove školske, sportske i rekreativne sadržaje dobit će Osnovna škola Eugena Kvaternika, Osnovna škola Jurja Habdelića, Osnovna škola Eugena Kumičića i Osnovna škola Nikole Hribara.

Projekt obuhvaća i uređenje triju urbanih koridora – u Ulici kneza Ljudevita Posavskog, Ulici Matice hrvatske te drugoj fazi Kurilovečke šetnice. Osim što doprinosi povećanju zelenih površina i prilagodbi klimatskim promjenama, projekt donosi i značajne društvene koristi. Školski sportski tereni bit će dostupni učenicima, ali i građanima, dok će uređene zelene površine i šetnice poticati rekreaciju, boravak na otvorenom i razvoj zdravih životnih navika.

Poseban naglasak stavljen je na održivu mobilnost. Uređenjem pješačko-biciklističkih koridora stvaraju se sigurnije i kvalitetnije veze između škola, naselja, parkova i drugih javnih sadržaja, čime se potiče smanjenje automobilskog prometa i korištenje održivih oblika prijevoza. 

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Velika Gorica

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