'Moje poruke se ne razlikuju od onoga što se često događa u teškim razvodima'

Davor Matijević, bivši predsjednik splitskog SDP-a sada nezavisni gradski vijećnik oglasio se na svom FB profilu i komentirao osuđujuću presudu za obiteljsko nasilje i zahtjev SDP-a da vrati mandat stranci.

"Kada se dvoje ljudi rastaje i prepire, nerijetko padnu teške riječi. U mom slučaju radilo se o međusobno razmijenjenim porukama. Te poruke nisu bile ni prijeteće ni uznemirujuće niti se razlikuju od onoga što se, nažalost, često događa u teškim razvodima. Jedina razlika je u tome što su moje poruke postale instrument političke osvete zbog posla kojim se bavim" napisao je i naveo da bi, kad bih ih objavio, svima bilo jasno da nije nasilnik.

"Upravo zbog dostojanstva svog djeteta te poruke do danas nisam objavio, iako osobno nemam ništa protiv da to učinim. Zbog djeteta sam šutio i kad je moj, sad već bivši punac tražio sastanak sa Šutom i ponudio mu kako mi naštetit u kampanji. Šuta je tad bio korektan pa je prekinio sastanak, a ovaj je otišao ponudit Puljku, šta je ovaj objeručke prihvatio. Poslije je ovaj davao intervju protiv mene" napisao je. i nastavio kako je sadržaj tih poruka svojevremeno pokazao vodstvu svoje tadašnje stranke, uključujući predsjednika stranke Hajdašu Dončiću, kao i koalicijskim partnerima s kojima je izlazio na izbore. "Sve je to znao i čovjek koji me danas proziva. Znao je sadržaj poruka, a unatoč tome prihvatio je biti voditelj mog izbornog stožera" ustvrdio je Matijević.

"Posebno je licemjerno što stranka koja u svojim redovima ima saborskog zastupnika čiji je razvod bio daleko teži, a spominjale su se i optužbe za fizičko nasilje (nije Lalovac) danas pokušava politički lešinarit na mojoj prekršajnoj kazni od 265 eura?! Nije im smetala ni koalicija sa ljudima čiji su članovi imali optužnice za prijetnje novinarkama ili su slali seksualne sadržaje maloljetnicama. To im je prihvatljivo kad treba dobit koji glas više. I ne, ne optužujem tog saborskog zastupnika. Znam koliko razvod može biti težak, koliko iscrpljujuća može biti borba oko djeteta i koliko se obiteljske situacije mogu iskriviti i zloupotrijebiti u političke svrhe. Zato smatram da je lešinarenje na tuđim obiteljskim tragedijama i razvodima najniža razina politike" poručio je Matijević i zaključio kako je iskreno sretan što ovom političkom društvu više ne pripada ni na koji način.