Velika Gorica – grad u kojem život raste: Najpoželjnija destinacija za život u Hrvatskoj

Velika Gorica, šesti po veličini grad u Hrvatskoj i najveći u Zagrebačkoj županiji, postala je pravi magnet za doseljenike – i to ne samo iz okolnih mjesta, već i iz inozemstva. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, upravo je Velika Gorica, odmah nakon Zagreba, zabilježila najveći pozitivan migracijski saldo u zemlji – u prošloj je godini u grad doselilo čak 1.320 ljudi više nego što ih se odselilo.

Ovaj podatak svrstava Veliku Goricu u sam vrh najpoželjnijih gradova za život u Hrvatskoj. Ispred nje nalazi se jedino glavni grad, dok su odmah iza – Zadar, Pula, Poreč, Kaštela, Varaždin, Rijeka, Sveta Nedelja, Dubrovnik i Dugo Selo. Time je Velika Gorica potvrđena kao lider među kontinentalnim gradovima koji rastu i privlače nove stanovnike zahvaljujući kvaliteti života, blizini Zagreba, razvijenoj infrastrukturi i sve većim mogućnostima zapošljavanja.

Ukupno gledano, u 2024. godini čak 103 grada u Hrvatskoj imala su više doseljenih nego odseljenih stanovnika. Dok mali obalni gradovi prednjače po relativnom porastu – poput Novalje, Nina, Vodica ili Poreča – upravo Velika Gorica pokazuje snagu stabilnog, gospodarski aktivnog i prometno povezanog urbanog središta.

Hrvatska je, nakon dugo vremena, zabilježila pozitivan migracijski saldo – u zemlju se doselilo 70.391 osoba, dok je 38.997 odselilo. Zanimljivo, 81 % doseljenih čine stranci, među kojima je znatan broj radnika iz Nepala i Bosne i Hercegovine, dok se najviše odseljenih uputilo prema Njemačkoj.

Prava priča o uspjehu ipak se vidi u lokalnim sredinama poput Velike Gorice. Grad se u posljednjih nekoliko godina pozicionirao kao najpoželjnije mjesto za obiteljski život u Zagrebačkoj županiji, s novim naseljima, modernim školama, vrtićima i sportskim sadržajima. Mnogi koji rade u Zagrebu odlučuju se preseliti upravo ovdje – gdje vlada mirniji ritam života, a sve prednosti velikog grada ostaju na dohvat ruke.

Demografski trend pokazuje i generacijsku dinamiku – najviše se sele mlađi stanovnici između 20 i 39 godina, što znači da Velika Gorica privlači aktivno, radno sposobno stanovništvo koje planira obitelj i budućnost. Gradonačelnik Velike Gorice, Krešimir Ačkar, izjavio je za Večernji list:

"Ponosni smo što je Velika Gorica postala najpoželjniji grad za život u Hrvatskoj. To priznanje pripada svim našim sugrađanima koji svakodnevno doprinose da naš grad bude ugodno, sigurno i moderno mjesto za život. Ovo nam je poticaj da nastavimo s projektima koji podižu kvalitetu života i čine Veliku Goricu još boljom." Kazao je Krešimir Ačkar

Dok se obalni gradovi poput Poreča i Kaštela diče turističkim rastom, Velika Gorica postaje simbol urbane stabilnosti i životne kvalitete kontinentalne Hrvatske – mjesto gdje brojke migracija nisu samo statistika, nego stvarna potvrda potražnje za boljim životom. U zemlji koja se godinama borila s iseljavanjem, Velika Gorica se danas ističe kao dokaz da Hrvatska može biti privlačna i za doseljenike – ako nudi sigurnost, infrastrukturu i osjećaj doma.