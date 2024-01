Velik gubitak za Rusiju: Kako su im Ukrajinci oborili zrakoplove kojih ionako nemaju puno

Ukrajina tvrdi kako je iznad Azovskog mora oborila zrakoplov Berijev A-50, a oštetila Iljučin Il-22M11 koji je onda morao prinudno sletjeti na aerodrom u Anapi, ruskoj luci na sjevernom dijelu Crnog mora, odmah iznad Azovskog mora, gdje je tražena medicinska pomoć, gašenje i evakuacija. Rusi nisu potvrdili ove navode, no ako su oni točni, tada se radi o vijesti koja je po njih jako loša.

Naime, zrakoplova Berijev A-50 za izviđanje i zapovijedanje iz zraka imaju samo devet, dok Il-22M11 imaju samo 30. Također, osoblja koje zna rukovati tako sofisticiranim strojevima prepunima elektronike i drugih uređaja nema previše pa je i s te strane, navodi se kako su u padu A-50 poginuli svi članovi posade, gubitak vrlo velik.

– Zahvaljujem vojsci na ovoj savršeno planiranoj i izvršenoj operaciji u regiji Azovskog mora, objavio je glavni zapovjednik ukrajinske vojske Valerij Žaluznij. Ono što posebno zbunjuje ruske analitičare jest na koji su način zrakoplovi pogođeni, jer su letjeli iznad Azovskog mora na udaljenosti koja bi morala biti dovoljno sigurna od djelovanja ukrajinskih sustava protuzračne obrane. Ako se nije radilo o projektilima zemlja-zrak, onda bi se moralo raditi o lovačkim zrakoplovima koji su na neki način očito izbjegli ruskoj protuzračnoj obrani, ako su zrakoplovi doista i pogođeni. Neki portali ipak tvrde kako je moguće da su zrakoplovi pogođeni projektilom iz sustava Patriot duljeg dometa a nešto slično tvrdi i Jurij Misiagin, zamjenik predsjedavajućeg Odbora za nacionalnu sigurnost, obranu i obavještajstvo ukrajinske Verhovne Rade.

– Oko devet sati navečer ukrajinske su jedinice gađale dva zrakoplova ruskog zrakoplovstva, A-50 DRLO, zrakoplov ranog upozorenja te bombarder Il-22 koji su letjeli iznad Azovskog mora, napisao je Misiagin, očito krivo navodeći namjernu Il-22. Takvi navodi objašnjavaju se organiziranom kampanjom obrane gdje se Patriote primiče bliže liniji fronte kako bi u doseg došla i dubina zračnog prostora pod ruskom kontrolom. U jednom se izvještaju navodi kako je u blizini A-50 bio i ruski lovac Su-30 koji je izbjegao eksploziju i plamen nastao nakon nje.

Inače, Berijev A-50 zrakoplov je opremljen snažnim radarom Liana s antenskim diskom promjera devet metara postavljenim na trupu zrakoplova te ima domet nadzora od 650 km u zraku dok ciljeve na tlu može pronaći u dometu do 300 km. Njegovih 15 članova posade može iz njega kontrolirati do deset borbenih zrakoplova, a maksimalan mu je letni domet 1000 km. Ako bi se radilo o radaru Vega-M tada se može pratiti do 150 ciljeva pri čemu se veće, poput bojnih brodova može pratiti na udaljenosti do 400 km. Il-22M11 zrakoplov je koji je nastao na temelju Il-18 a za vojne potrebe je počeo biti korišten zbog svoje ekonomičnosti kao i sposobnosti da u zraku ostane dugo vremena. Riječ je o mobilnom zapovjedništvu snaga na kopnu te združenih snaga. Ruske blogere i analitičare zanima također kako se dogodilo da ukrajinska snaga praktično trenutno saznaje o njihovim gubicima kao i kako to da su komunikacije iz takvih događaja također dostupne.

