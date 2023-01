Večernjakova domovnica 2023.: Predstavljanje kandidata u kategoriji 'Gluma'

Nakon što su u petak u Večernjem listu i portalu Fenix-magazin iz Frankfurta predstavljeni kandidati u kategoriji "Glazba", danas se nastavlja predstavljanje nominiranih kandidata u kategoriji "Gluma" u 17. po redu Večernjakovom izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2023. godine.

Podsjetimo, kako će se ovogodišnji 17. po redu Večernjakov iseljenički izbor održati u subotu, 04. ožujka 2022. godine u njemačkom Bad Homburgu, gradu prijatelju Dubrovnika. Kao i prethodnih godina, izbor se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Paralelno glasovanje za sve nominirane kandidate je moguće na portalu Večernjeg lista i Fenix-magazina. Čitatelji glasuju u tri kruga, a nakon svakog kruga otpadaju oni sa najmanje glasova u sveukupnom zbroju glasova oba portala. Uz glasove čitatelja, žiri novinara i stručnjaka iz svake kategorije izbora bira po jednog kandidata za svoju nagradu žirija, koja u slučaju preklapanja može biti jedinstvena nagrada. Svi nominirani kandidati po kategorijama, kao i nominirani izvan kategorije za koje se ne glasa, a čija imena su navedena u popisu svih nominiranih, ostaju u izboru za osobu godine koju dodjeljuje žiri iz svih kategorija izbora.

U današnjem predstavljanju nominiranih kandidata u kategoriji “Gluma” donosimo samo kratak uvid u njihove karijere i postignuća. Valja istaknuti kako svake godine Večernjakov izbor iznjedri velik broj imena koja su uspješna u svijetu glume ne samo u Europi već i u prekooceanskim zemljama. Dok su jedni odlaskom iz Hrvatske svoj put pronašli izvan domovine, drugi su rođeni izvan Hrvatske i uspješno grade glumačku karijeru u svijetu. No, jednima i drugima je zajednička Hrvatska kojoj se uvijek rado vraćaju i sanjaju o glumačkom angažmanu u domovini. Mnogima je Večernjakova domovnica to i omogućila jer ih je šira javnost u domovini i iseljeništvu kroz ovaj izbor i prepoznala.

Josiane Balasko (Balašković), redateljica, glumica, Pariz, Francuska

Ova francuska glumica, spisateljica i redateljica hrvatskog podrijetla je sedam puta bila nominirana za nagradu César, a dva puta ju je osvojila.

Rođena je 1950. u Parizu. Postala je poznata po ulozi u filmu "A Woman for Two" (1995), a nakon toga i u filmovima The Tenant (1976) i Cliente (2008). Prvi igrani film pod njezinom režijom bila je komedija "Sac de noeuds", objavljena 1985., u kojoj je također glumila uz Isabelle Huppert. Ali tek deset godina kasnije uspjela se etablirati kao redateljica komedijom "Une fille unique" Josiane je u francuskim medijima često isticala kako je ona kći Ivana Balaškovića (1903.-1964.), Hrvata rođenog u Tordincima (Vukovarsko-srijemska županija) i Fernande Gattechaut (1911.-1999.) podrijetlom iz Nice. Snimila je i režirala stotine filmova i serija od kojih su mnogi nagrađeni značajnim nagradama.

Tamara Cantieni, glumica, Oberengstringen, Švicarska

Švicarska glumica hrvatskog podrijetla je već tijekom školovanja na Sveučilištu primijenjene umjetnosti nagrađena nagradom "Migros Förderungspreis". Nakon diplome uslijedili su razni angažmani za glumicu, između ostalih i u Beču. Nekoliko je godina radila i kao radijska voditeljica. Godine 2008. je imala zapaženu ulogu zajedno s poznatom glumicom Beatom Schlatterom u "Theater am Hechtplatz" i njezina komičarska karijera krenula je uzlaznom putanjom. Od tada je Tamara Cantieni igrala u raznim produkcijama, pokrenula uspješan online blog (Blonderblog, More than blond), ostala je vjerna radiju (Radio1) i vodi razna događanja. Vodi i ženski talk showu "Boser und Böser". Već nekoliko godina glumi u kazalištima u Hamburgu i Kölnu, a režirala je i komediju "Bad Influencer". Kroz svoj blog često piše i o Hrvatskoj.

Ivan Vrgoč, glumac, Berlin, Njemačka

Ivan Vrgoč rođen je 1977. u Frankfurtu na Majni. Najpoznatiji je po ulogama u filmovima Dogs of Berlin, Die vierte Macht i Asyl. Trenutačno živi u Berlinu i sa svojom produkcijom kućom Santinis - Produktion dosad je postavio nekoliko zapaženih predstava. Vrgoč je podrijetlom iz Splita. Školovao se za glumu u Kölnu i Berlinu. Bio je angažiran na filmu i u kazalištu u Düsseldorfu, Frankfurtu, Münchenu i Berlinu. Bio je i producent prve predstave Santinis ansambla pod nazivom „Gerüchte, Gerüchte“, koja je nakon četrdeset izvedbi s 34. 000 posjetitelja postala najuspješnija produkcija svih vremena u berlinskom Teatru am Kurfürstendamm gdje se izvodila. Jednak uspjeh postigla je i njegova predstava „Rumors” koja je izvođena u istom kazalištu u Berlinu. Još jedna uspješnica, predstava „Eine Familia”, nominirana je za nagradu Friedrich – Luft (Friedrich – Luft Preis).

Davor Peter, glumac, Hamburg, Njemačka

Davor Peter je rođen 1963. godine u Zagrebu. U Njemačkoj je postao poznat po ulogama u filmovima "Die Patin - Kein Weg zurück", "Schnell ermittelt" i "Renegades - Mission of Honor". Tijekom kazališnih angažmana Davor je već sredinom devedesetih ostvario niz filmskih uloga. Njegova dugotrajna karijera na filmu i televiziji započela je kasnih 1990-ih. Igrao je nekoliko puta u televizijskim serijama Bella Block, Tatort i u televizijskoj seriji Ein Fall für Zwei. Osim glume, Davor je dao svoj glas za audio knjige. Snimio je nekoliko audio knjiga, uključujući djela Zoé Valdés i Claudija Paglierija. Za Deutschlandradio Kultur pročitao je priču The White Sofa by Keto by Waberer. Također radi kao recitator i čita priče na raznim kulturnim događanjima u Njemačkoj.

Vjekoslav Katušin, redatelj i glumac, Mainz, Njemačka

Glumac, redatelj, njemački producent hrvatskog podrijetla Vjekoslav Katušin rođen je u Mainzu, podrijetlom je iz Slavonije. Godine 2015. producirao je "Dead End - At the end we die", koja se smatra prvom hrvatskom kriminalističkom serijom koja je realizirana na engleskom jeziku. Pilot epizoda premijerno je prikazana u Harmony Gold Theatreu u Los Angelesu i privukla je velik broj gledatelja. Godine 2016. Katušin je osnovao vlastitu producentsku tvrtku Dream Team Pictures sa sjedištem u Rustu, Baden-Württemberg/Njemačka. Godine 2017. snimio je svoj prvi horor film C.L.E.A.N. u Puli, u kojem su igrali holivudski glumci Tom Sizemore i Costas Mandylor. Početkom 2020. završio je snimanje svog drugog horor filma Unbound Evil, ponovno s Costasom Mandylorom. Katušin trenutačno u baranjskom gradu Beli Manastir snima triler Wrongful Death u kojem se pojavljuju poznati hollywoodski glumci Eric Roberts i Michael Pare.

Benedikt Blaskovic, glumac, München, Njemačka

Njemački glumac i glazbenik hrvatskog podrijetla odrastao je u bavarskom Schlierseeu gdje se i školovao. Od 2009. godine radi u filmskim i televizijskim produkcijama. Igrao je glavne i sporedne uloge u preko 30 kratkih filmova. Godine 2011. pojavio se u igranom filmu "Frankfurt Coincidences" gdje je utjelovio lik mladog Nijemca koji ima aferu s Turkinjom za što njezin otac, vlasnik voćarne, ne smije znati. Film je premijerno prikazan na Münchenskom filmskom festivalu 2011., a za tu ulogu je dobio brojne pohvale kritike. Od tada glumi u popularnim njemačkim serijama i filmovima, a aktivan je i kao glazbenik. U srpnju 2017. nastupio je kao kantautor na Münchenskom Tollwood Summer Festivalu i od tada se bavi i glazbom.

Tomislav Vujičić, redatelj, Düsseldorf, Njemačka

Tomislav je rođen u Düsseldorfu, majka mu je iz okolice Vukovara, a otac iz Zagreba. Nakon mature 2003.godine otišao je u Hrvatsku kako bi odslužio vojni rok. Potom se vratio i diplomirao na fakultetu Zdravstvenih komunikacija u Bielefeldu (Bachelor of Science in Health Communication). Njemačka javnost upoznala ga je na premijeri njegova prvog kratkometražnog filma “Champ”. Film je u kino Savoy u Düsseldorf privukao velik broj gledatelja i dobio odlične kritike struke. Kasnije je prikazivan na brojnim filmskim festivalima u čitavoj Njemačkoj. Vujčić danas radi u filmskom studiju u Schwerte, piše scenarije i producira.

Krunoslav Šebrek, glumac, Herisau, Švicarska

Ovaj švicarski glumac hrvatskog podrijetla je rođen 1982.godine u Herisauu, a diplomirao je glumu na Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost u Zürichu. Već tijekom studija glumio je u kazalištu “Theatre an der Sihl”, zapažene uloge su mu u predstavama »Fräulein Julie«, »Spieltrieb« kao i u komediji “Tartuffe”. Godine 2008. dobio je nagradu Oprecht za mlade glumce i »Armin Ziegler nagradu za mlade glumce«.. Uslijedili su angažmani u kazalištima u Essenu i Bochumu. Šebrek je radio s poznatim redateljima kao što su Cilli Drexel, Nuran David Calis, David Bösch, Grzegorz Jarzyna…Može se pohvaliti i raznim filmskim i televizijskim ulogama. Glumio je i u predstavama Baumeister Solness, Die drei Musketiere, Wallenstein, Astoria, Der Gott des Gemetzels i drugima.

Branco Vukovic, glumac, Meersburg, Njemačka

Njemački glumac hrvatskog podrijetla prvi put je dobio ulogu u seriji "K11-Kommissare im Einsatz ". Pohađao je satove glume u Berlinu, New Yorku i Münchenu. Glumio je u nekoliko filmova i serija a imao je zapaženu ulogu i u popularnoj njemačkoj seriji „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ . U Bugarskoj je snimio treći dio filma "Princ i ja 3" u kojem je glumio njemačkog reportera. Okušao se i u glazbi a njegov prvi singl Coffee to Go, objavljen 2006., dosegao je 77. mjesto njemačke top liste singlova. Budući da je završio studij psihologije, uz glumu se bavi i psihologijom, odnosno već nekoliko godina radi kao psihoterapeut u vlastitoj praksi.

Miroslav Nemec, glumac, Münchenn, Njemačka

Poznati njemačkih glumac hrvatskog podrijetla od 1990-ih glumi u popularnoj TV-seriji Tatort policijskog inspektora Ivu Batića. To ga čini jednim od inspektora s najdužim stažem u toj TV seriji. Rođen je u Zagrebu 1954. godine. Kad su mu se roditelji razveli, s dvanaest godina preselio se kod rodbine u Bavarsku, gdje je pohađao srednju školu. S 15 godina osnovao je svoj prvi bend. Nakon završetka škole, Nemec je prvo studirao glazbu s fokusom na klavir u Salzburgu, a potom je radio kao učitelj. Kasnije se školovao za glumca i nastupao na pozornicama mnogih kazališta. Njegovo prvo pojavljivanje u seriji bilo je u "Die Wiesingers", nakon čega su uslijedile uloge u "Forsthaus Falkenau" i "Derrick", a potom i brojne druge uloge u serijama i filmovima. Godine 1994. godine osnovao je udrugu “Ruka pod ruku” koja pomaže djeci koja su u Domovinskom ratu ostala bez roditelja.

Vijessna Ferkic, glumica, Hamburg, Njemačka

Vijessna Ferkic je njemačko-američka glumica hrvatskog podrijetla. Odrasla je kao jedna od šestero braće i sestara u blizini Hamburga. S deset godina starijom sestrom Arissom Ferkic, pohađala je jednu od prvih dječjih dramskih škola u Njemačkoj. Tako je dobila prvi glumački angažman, a ubrzo i prvu sporednu ulogu u seriji Stahlnetz. U seriji Die Pfefferkörner od 1999. do 2003. u 36 epizoda je glumila Nataschu Jaonzäns. Vijessna Ferkic je do sada glumila u brojnim njemačkim i američkim serijama. Njezina starija sestra Arissa Ferkic i mlađa braća i sestre Jaime Krsto Ferkic, Joanna Ferkic i Kristo Ferkic također su glumci zbog čega ih u Njemačkoj često predstavljaju kao „glumačku obitelj“.