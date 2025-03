Večernjakova analitičarka o govoru u Kongresu: 'Najvažniji aspekt sinoćnjeg obraćanja uopće nije Trump'

U sinoćnjem obraćanju američkom Kongresu Donald Trump nije rekao ništa novo, osim što mu je govor bio neobično dug. Govor koji je trajao čak sat i četrdeset minuta, najduže je obraćanje u američkom zastupničkom tijelu u modernoj povijesti. To je ujedno i najzanimljivija činjenica vezana uz Trumpov nastup. Ostalo je bila više-manje naporna repriza njegovih dosadašnjih performansa i parola, koja se može se sumirati u par točaka.

Prvo, Trumpova predsjednička retorika potpuno je identična onome što smo slušali u kampanji, od napada na Joea Bidena do uvreda i sprdnje na račun demokratskih političara. Već smo naučili da se Trump, bez obzira na poziciju iz koje govori, uvijek ima isti, bezobrazan, samodopadan, ali autentičan stil. I njegovi simpatizeri upravo to kod njega cijene. U Instagram postu u kojem je najavio sinoćnji nastup Trump je napisao 'Reći ću sve onako kako jest!'. To je fraza koja udžbenički opisuje zašto ljudi vole populiste – jer su navodno autentični, nisu 'falši' i ne boje se stvari nazvati pravim imenom. Ta jedna rečenica jasno pokazuje da u Trumpovoj komunikaciji ima puno više strategije nego što se to možda na prvu čini. Osim toga, i često referiranje na Bidena ima stratešku funkciju. Trump time, predostrožno, u prvi plan gura krivca za svoje potencijalne neuspjehe.

Drugo, Trump je bahato ponovio sve točke svoje kontroverzne vanjske-politike, od svojatanja Grenlanda do carina. Komentare vezane uz Ukrajinu mnogi mediji danas su izvlačili kao najvažniji segment govora. Trump je sugerirao da se razgovara s Ukrajinom i Rusijom, što su mnogi dočekali s olakšanjem, nakon mučnog sastanka sa Zelenskim u Bijeloj kući, koji je rezultirao Trumpovim i Vanceovim durenjem i ludovanjem na mrežama.

Treći i najvažniji aspekt sinoćnjeg obraćanja uopće nije Trump, nego Demokrati. Zastupnici te stranke protestirali protiv Trumpovih poteza odjećom, natpisima, glasnim negodovanjem i napuštanjem dvorane. Zanimljivo je da je glava Kongresa, Republikanac Michael Johnson zbog dobacivanja izbacio iz dvorane Al Greena, demokratskog kongresmena iz Teksasa. S druge strane, nije mu smetalo što je Trump, ničim izazvan, izvrijeđao demokratsku senatoricu Elizabeth Warren i dobacio joj da je „Pocahontas“. Iako su Demokrati pokazali što misle o Trumpu, ta demonstracija nezadovoljstva izgledala je otužno i mlako. Na žalost, bila je to više demonstracije onemoćalosti i pogubljenosti te stranke nego prave opozicije i otpora.

Naime, od dolaska Trumpa na vlast i rafalnog udara na institucije, Demokrati nisu u stanju definirati nekoliko snažnih i koherentnih poruka. Isto tako, njihova kritika svodi se tek na razbijene, sporadične medijske nastupe demokratskih kongresmena i senatora. Amerikanci koji se na ovaj ili onaj način nalaze na udaru Trumpovog marša protiv institucija, razočarani su jer se Kamala Harris 'skriva', a pitaju se i gdje su pobogu Barack i Michel Obama. Opozicija Trumpu je bezglava i razbijena. Tračak nade razočaranim i preplašenim Amerikancima dolazi danas s Vrhovnog suda koji je odredio da USAID ipak mora isplatiti gotovo dvije milijarde dolara različitim organizacijama, što je Muskov DOGE ranije blokirao. Takvu odluku sud je donio nakon što se dvoje konzervativnih sudaca, John Roberts i Amy Coney Barrett, priklonilo liberalnim sucima.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump govorio o Grenlandu