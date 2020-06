Kako je zmija završila u lastavičjem gnijezdu! Morali intervenirati i vatrogasci

U nedjelju oko podneva, vatrogasci DVD-a Trilj zaprimili su neobičnu dojavu. Naime, vatrogasci su morali intervenirati jer se zmija pojavila u lastavičjem gnijezdu. Ovo je već treća ovogodišnja intervencija sa zmijama.

- Danas u 12.25 dobivamo od Centra 112 dojavu o tehničkoj intervenciji na pomoćnom gospodarskom objektu. Naime, zmija ušla malo marendati i odmoriti u gnijezdo od lastavica. Intervencija se dogodila u naselju Vojnić točnije zaseok Rančić. Izlaze 2 vatrogasca s jednim vozilom. Treća ovogodišnja intervencija sa zmijama, a ukupno 154 događaj na kojem smo djelovali, napisali su vatrogasci u objavi na Facebooku.

Foto: Vatrogasci DVD Trilj

Na upit kako je zmija završila u gnijezdu koje se nalazi na stropu vatrogasci su odgovorili:

- Popela se zidom nema drugog načina. Inače visina je cca 3 metra - poručili su vatrogasci. A potom su otkrili i o kojoj se vrsti zmije radi:

- To je šara poljarica, samo malo tamnija nego inače.

Zmija šara poljarica poznata je po tome da lovi iz zasjede, u lovu smota tijelo u petlju, a plijen hvata s udaljenosti naglim, brzim pružanjem tijela.

Živi na suhim stjenovitim i kamenitim staništima s niskom grmolikom vegetacijom i niskom makijom, u rijetkim šumama, maslinicima i vinogradima do 1 000 m nadmorske visine. Drži se tla, ali se katkada i penje po grmlju. Aktivna je danju. Kad je uznemirena, grize. Osnovna boja tijela je siva, sivo-smeđa ili žućkasto smeđa s tamnim pjegama na prednjem dijelu tijela i često s uskim svijetlim i tamnim prugama na stražnjem dijelu tijela. Trbuh je mliječnožute boje. Krupna zmija, vitka tijela, krupne glave ovalna oblika i tupe njuške. Oči su dobro izražene, okruglih zjenica. Rep je dug oko četvrtine ukupne dužine tijela, vrlo tanak, u obliku biča. Obično narastu do 100 cm, ali katkada i do 150 cm, piše na stranicama Nacionalnog parka Krka u kojem se također može naći ova zmija.

Hrani se uglavnom gušterima, drugim zmijama, malim sisavcima, rjeđe mladim pticama i jajima te velikim insektima (skakavcima…).

U Hrvatskoj je ova zmija zaštićena Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim u kategoriji strogo zaštićene zavičajne svojte.