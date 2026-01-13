Naši Portali
UKLJUČIVANJE ROMA

Zašto zastupnik Veljko Kajtazi nije želio sjesti na predviđeno mjesto?

Zagreb: Veljko Kajtazi o tragediji u Sitnicama
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Ivica Beti
13.01.2026.
u 18:03

“Kada se, dakle, ovi sastanci uzmu u cjelini, smatramo da će oni svoj puni smisao doseći tek kada se ovakve nepravde, naoko tek proceduralne, prestanu događati,” navodi se u priopćenju.

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi nije bio zadovoljan rasporedom sjedenja na trećem sastanku radne skupine predvođene ministrom unutarnjih poslova i predsjednikom Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma Davorom Božinovićem jučer u Čakovcu. Reagirao je kad je vidio da je za njega predviđeno mjesto za koje je, prema pisanju lokalnih medija, smatrao da je previše udaljeno od Božinovića, pa je o tome obavijestio pročelnicu Ureda župana Međimurske županije. Nakon kraće rasprave dobio je "bolje mjesto", bliže ministru. Romi se, kako navodi u današnjem priopćenju udruga Kali Sara, generacijama bore za to da ne sjede negdje na kraju stola.

"Dok je sama inicijativa za kontinuiranim okupljanjem svih relevantnih aktera itekako pohvalna, ovo je već drugi sastanak koji je praćen nepotrebnim podmetanjem jednome akteru iz romske zajednice čiji bi glas u cijeloj priči, faktički gledano, trebao imati najveću težinu. Podsjetimo, prvi sastanak, održan u studenom prošle godine u Međimurju, bio je obilježen apsurdnom situacijom u kojoj se mogućnost sudjelovanja Veljka Kajtazija, saborskog zastupnika romske i još 11 nacionalnih manjina, dovela u pitanje zbog tobožnje sigurnosne prijetnje koju bi predstavljao. I to u pratnji prvog čovjeka policije.

Domišljatost organizatora ovih sastanaka u Međimurju ovog je tjedna ponovno pokazala da je na razini, kada je, prema njihovom viđenju protokola, saborskom zastupniku Kajtaziju dodijeljeno najneuglednije mjesto, ono na samome rubu stola i na njegovom ćošku. Svatko tko je odrastao u ovim našim krajevima vjerojatno zna narodnu izreku u kojoj se djecu upozorava da ne sjede na ćoškovima stolova jer se nikada neće oženiti ili udati. Prenesemo li ovaj tradicionalni žargon u kontekst međimurskog sastanka, Kajtazi je prihvaćanjem sjedenja na ćošku valjda trebao prihvatiti zakrivenu namjeru organizatora da nikada u punom potencijalu ne sudjeluje u događanjima vezanim uz Rome u Međimurju.

Neki bi mogli reći da je zastupnik Kajtazi trebao pokazati veličinu i prihvatiti dodijeljeno mu mjesto, no pitat ćemo zauzvrat – dokad će Romi morati prihvaćati najneuglednija mjesta za stolom, pogotovo u situacijama poput ovog sastanka koji je organiziran s ciljem da potrebe Roma budu u središtu pažnje? Očekivano, zastupnik Kajtazi dodijeljeno mjesto nije prihvatio, izazvavši lažan i pretjeran šok kako kod organizatora tako i kod medijskih pratitelja. Jer ako najviše pozicionirani pripadnik romske zajednice u državi nije stavljen na adekvatno mjesto, kakva se poruka šalje drugim Romima?

Da će u svakoj instituciji uvijek morati biti negdje sa strane ili dalje od centra odlučivanja? Ako se prihvati takva logika, kosimo se sa svime za što se Romi zalažu od početaka svog aktivizma – da se o njima ne odlučuje bez njihova jednakog angažmana i da im se, u idućem koraku, dopusti inicijativa da sami o sebi odlučuju. Kada se, dakle, ovi sastanci uzmu u cjelini, smatramo da će oni svoj puni smisao doseći tek kada se ovakve nepravde, naoko tek proceduralne, prestanu događati. Sva pitanja koja danas muče Rome u Međimurju – povećanje stope obrazovanosti romske djece, izgradnja obrazovne i stambene infrastrukture, uređivanje primanja socijalnih naknada, problemi s drogom, nasiljem i oružjem – tek će se onda moći smisleno rješavati, uz puni doprinos onih koji Rome legitimno predstavljaju i uz postojanje namjere da Romi budu participativno, a ne samo deklaratorno uključeni", navodi se u priopćenju Kali Sare.

Ključne riječi
protokol Čakovec Romska zajednica Veljko Kajtazi

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
18:24 13.01.2026.

Kajtazi igra srbsku igru. Misli da ce agresivnoscu naspram Hrvatima unovciti najvise za sebe. Nadam se za sve nas da ce i on kao i slicne mu srbske kolege odsluziti svoje i da ce nakon njega doci neki koji postuje ovu zemlju i ovaj narod i biti koperativan pri rjesavanju problema.

PE
Peta215
18:35 13.01.2026.

Zupan Posavec rece da u Medjimurju radi tri tisuce Nepalaca a da istodobno tisucu i osamsto (1800) radno sposobnih Roma prima socijalnu pomoc Pa zasto bi onda Kajtazi tamo uopce dolazio

Avatar Samodesno
Samodesno
19:21 13.01.2026.

Ovaj podoficir jna meni određuje kako smijem pozdravljati u tuđmanovoj Hrvatakoj?

