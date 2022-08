Van der Bellenova hitna molba Austrijancima: 'Molim vas podržite me!'

U Austriji se 8. listopada održavaju predsjednički izbori. Sadašnji austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen već je najavio da se želi ponovno kandidirati za drugi šestogodišnji mandat i dalje obavljati dužnost prvog čovjeka u ovoj alpskoj državi. Oni koji su mislili da se Van der Bellen više neće kandidirati, s obzirom da ima 78 godina, prevarili su se. Jer austrijski predsjednik, inače bivši čelnik stranke Zelenih, izuzetno je popularan političar u Austriji.

Točnije rečeno, jedan od najpopularnijih. Ali bez obzira na sve to, kako bi se uopće mogao kandidirati i doći na kandidatsku listu, prvo mora prikupiti najmanje 6.000 potpisa Austrijanaca. “Svim srcem i također svim mojim iskustvom i dalje se želim staviti na raspolaganje kao savezni predsjednik. Kako bi uopće mogao pristupiti izboru moram, kao i svaki drugi kandidat, prikupiti 6.000 potpisa. To znači, otići u općinu i staviti potpis na dokument, da vi to podržavate.

Molim vas za tu podršku”, glasi Van der Bellenov apel upućen Austrijancima, kojeg su prenijeli austrijski mediji. Dnevni list “Heute” piše kako je za one koji su spremni za Van der Bellena staviti potpis i hitno podržati njegovu kandidaturu, još do kraja ovog mjeseca, ako pritom ostave svoju e-mail adresu, pripremljena i prigodna “poslastica”. Naime, prema pisanju Heutea, u nagradnoj igri izvlačiti će se 10 dobitnika koji će “osobno imati priliku večerati” sa sadašnjim austrijskim predsjednikom. Za sada su svoju kandidaturu za budućeg predsjednika Austrije, uz Van der Bellena najavili još četiri kandidata.

Malo poznati Dominik Wazny alias Maco Pogo, glazbenik, liječnik, kabaretist i predsjednik austrijske “Pivničke stranke” iz Beča, Gerald Grosz, kolumnist i autor u medijima, inače bivši političar krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) i Pokreta za budućnost Austrije (BZÖ), Christoph Brunner, predsjednik MFG stranke (”Austrija-ljudi-sloboda-temeljna prava”), kritične prema cijepljenju protiv koronavirusa, male antivakserske stranke aktivne uglavnom u Gornjoj Austriji, te Walter Rosenkranz, pravnik i političar iz krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ), koji je 2019. godine izabran za pučkog pravobranitelja. Prema nedjeljnoj anketi austrijskog dnevnog lista “Kurier” sadašnji austrijski predsjednik Van der Bellen ima 63 postotnu naklonost birača, a za Rosenkranza kao predsjednika Austrije je njih 21 posto. Treći je Grosz s 6 posto, a slijede ga Brunner i Wlazny, svaki sa po 5 posto glasova birača.

Kako ističu austrijski mediji, veliku prednost vrlo popularnom Van der Bellenu donosi njegova zavidna mirnoća i vrlo autoritativno i kompetentno postavljanje kod brojnih afera i učestalih promjena na vlasti u Austriji, tijekom njegovog sadašnjeg šestogodišnjeg turbulentnog mandata. S obzirom na Van der Bellenovu popularnost i “čvrstu ruku” u rješavanju problema, podršku su mu za drugi mandat dale sve parlamentarne stranke osim krajnje desnice. Inače, austrijski predsjednik ima ceremonijalnu ulogu i na čelu je austrijske savezne vojske.

Ono za što ima također ovlasti je razriješiti dužnosti saveznu vladu, u čemu Van der Bellen ima već iskustvo stečeno za vrijeme njegovog sadašnjeg turbulentnog mandata. Van der Bellen je postao predsjednikom 2016. godine, nakon što je u drugom krugu tijesno pobijedio i s 50,3 posto glasova prema 49,7 posto glasova kandidata Slobodarske stranke (FPÖ)) Norberta Hofera, koji je već najavio da se više neće kandidirati za predsjedničku dužnost. Ali zato neke njegove stranačke kolege.