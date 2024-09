Vakula: Pogoršanje tek slijedi, a snijega bi moglo biti i u našim krajevima

Nagla promjena vremena i ciklona Boris donijela je sa sobom ovog četvrtka u Hrvatsku kišu, jak vjetar, pijavice i temperature niže za 10-ak i više stupnjeva Celzijusa. Poznati meteorolog Zoran Vakula objasnio je u emisiji Hrvatskog radija ''Dnevne novosti'' o čemu se točno radi i što možemo očekivati u narednom razdoblju.

- Riječ je o području sniženog tlaka zraka, ciklona koja se premješta iznad našeg dijela Europe, donoseći znatnu promjenu vremena. S jedne strane dolazi topli zrak, s druge strane sa sjevera i sjeverozapada Europe hladniji zrak. Zračne mase se miješaju i zbog toga ćemo imati i u nastavku dana, a već smo imali ponegdje, obilne oborine - objasnio je. Dodao je kako je na području Bujštine u Istri palo više od 100 litara kiše po četvornom metru, a komentirao je i pijavice koje su snimljene duž zadarskog i šibenskog područja.

- Možemo reći da su ta područja bila s mnogobrojnim pijavicama, ne znamo ih broj. Naime, nema čovjeka koji ih je vidio sve. Pijavice su mala tornada koja nastaju, između ostalog, zbog naglog dolaska hladnog zraka na zagrijanu podlogu i to miješanje toplog i hladnog zraka stvara vrtložno gibanje. Znači, ništa neobično, imali smo ih i prije, imamo ih i sada, imat ćemo ih i u budućnosti. Problem je samo koliko ih smo nekad često viđali, pogotovo na Jadranu. Ono što ljudi također spominju, barem u razgovorima koje čujem je da su pijavice samo na Jadranu. Nisu. Nastaju i u unutrašnjosti Hrvatske, ima ih i u našim ravnicama. Poznat je i tornado u Sisku, zabilježen od Andrije Mohorovičića - kaže Vakula.

Što se tiče promjene vremena, Vakula navodi kako se glavnina promjene vremena očekuje u drugom dijelu dana i u noći na petak, tako da će pravi opseg i količina oborine biti poznati ujutro. Uz to, dodatno će se sniziti temperature zraka, kaže, dodajući kako je siguran da će biti snijega u Alpama, sve do Slovenije.

- Čak gotovo sigurno, a nije isključeno da kod ovog dolaska hladnog zraka poneke pahulje, možda čak i zabjeljenja, bude i u našim najvišim vrhovima. Ponajprije mislim na Zavižan, a sutra tijekom dana i za vikend možda i u dalmatinskim planinama - kaže Vakula.

- Dakle, s jedne strane vjetar, obilna oborina, kiša, pad temperature. Pripremimo toplije jakne, odjeću i obuću, budući da ovo hladno razdoblje neće potrajati samo dan ili dva, nego dulje. Nemojmo se čuditi ako sljedeća dva do tri dana bude rekordno niska najviša dnevna temperatura zraka za ovo doba godine. Zagreb će sutra imati 13 do 14 stupnjeva Celzijevih, što do sada nikad nije bilo u povijesti mjerenja - tvrdi.