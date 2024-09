FOTO Poplavljeni slovenski gradovi: Kolnici pod vodom, izdano upozorenje za cijelu zemlju

U pojedinim dijelovima Slovenije padaju jaki pljuskovi. Moguće je više vode na cestama, upozoravaju iz Prometno-informativnog centra za državne ceste. Na nekoliko dionica brze ceste Izola-Škofije promet je jako otežan zbog poplavljenog kolnika.

Oprezno vozite i na regionalnim cestama u priobalju u okolici Kopra i Bertoka, mnoge su dionice poplavljene, savjetuje 24ur slovenskim državljanima. Na cesti Pivka - Ilirska Bistrica, kod Ribnice, promet je također blokiran zbog poplavljenog kolnika. Na Dolenjskoj autocesti zbog vode na kolniku zatvoren je izlaz na odmorište Podsmreka prema Ljubljani. "Ponegdje u zemlji padaju jaki pljuskovi. Može biti više vode na cestama. Prilagodite brzinu i sigurnosni razmak", poručuju iz PIC-a. Prema meteorološkom portalu Neurje.si, automatske postaje u nekim područjima Slovenije već su zabilježile više od 60 litara kiše.

Slovenska agencija ARSO izdala je narančasto upozorenje za cijelu državu koje vrijedi do petka ujutro. Budući da su moguća i pogoršanja hidroloških prilika, Civilna zaštita je u pripravnosti. Prema riječima meteorologa Blaža Štera, za značajnu promjenu vremena krivo je ciklonalno područje koje se stvara nad sjevernim Sredozemljem. Oborine se mogu pojaviti u uskim pojasima, pa može pasti puno kiše u vrlo kratkom vremenu, objasnio je. Do petka ujutro može pasti od 90 do 140 litara kiše u zapadnoj polovici Slovenije, a drugdje od 50 do 90 litara kiše po kvadratnom metru.

Moguće je izlijevanje bujičnih potoka i rječica, osobito u Vipavi, na području Idrijsko-Cerkljanskog i Škofjeloškog gorja te na Gorenjskom, ujutro i tijekom dana također u središnjoj i sjevernoj Sloveniji. Zapovjednik civilne zaštite Srečko Šestan izdao je zapovijed o pripravnosti na području sjeverne Primorske, Gorenjske, Notranjske, središnje Slovenije, Koruške i zapadne Štajerske. Hidrolog ARSA-e Andrej Golob poziva građane na pripravnost i oprez. Ako se zateknu u poplavnim područjima, moli ih za samozaštitno djelovanje i pridržavanje uputa postrojbi zaštite i spašavanja koje će također biti u pripravnosti.

Osjetno će i zahladiti te će se snježna granica u petak navečer ponegdje spustiti do 1400 metara, a uz more će ojačati jugo. Jutarnje temperature bit će od 12 do 15, na Primorskom do 20 Celzijevih stupnjeva. U petak poslijepodne oborine će oslabjeti i prestati u većem dijelu Slovenije, osim na sjeveroistoku.

