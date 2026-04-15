Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČETVERO MRTVIH

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Krvavi masakr u školi u Turskoj: Krenuo pucati, učenici u panici bježali kroz prozore

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 15:48

Prema sumnjama vlasti, oružje je pripadalo napadačevu ocu, bivšem policajcu, od kojeg ga je navodno uzeo prije krvavog pohoda

Novi krvavi napad potresao je Tursku, samo dan nakon sličnog nasilnog incidenta. U turskom gradu Kahramanmaraşu dogodila se strašna tragedija u školi koja je odnijela ljudske živote i ponovno otvorila pitanje sigurnosti učenika i nastavnika. Stravični detalji i dalje izlaze na vidjelo, a prema riječima guvernera Mükerrema Ünlüera, napadač je bio učenik osmog razreda koji je u školu došao teško naoružan. Sa sobom je imao čak pet pištolja i sedam spremnika. Ušao je u dvije učionice i započeo pucnjavu, ostavljajući iza sebe krvavi trag.

U ovom brutalnom napadu smrtno su stradale četiri osobe, jedna nastavnica i troje učenika. Ozlijeđeno je oko 20 ljudi, a četvero ih je u kritičnom stanju te su podvrgnuti operacijama, prenosi Reuters. Društvenim mrežama proširila se potresna snimka nastala tijekom napada. Na njoj se vide učenici koji u panici bježe iz škole, dok neki nastavnici i učenici iskaču kroz prozore kako bi spasili živote. Prema sumnjama vlasti, oružje je pripadalo napadačevu ocu, bivšem policajcu, od kojeg ga je navodno uzeo prije krvavog pohoda.

Motiv napada zasad nije poznat, a istraga je u tijeku. Guverner je naglasio kako nema naznaka o mogućim napadima na druge škole, unatoč glasinama koje se šire društvenim mrežama. Nakon napada, napadač je počinio samoubojstvo pucajući u sebe. Podsjetimo, riječ je o drugom nasilnom incidentu u samo dva dana na jugu Turske. Dan prije u sličnom napadu ozlijeđeno je 16 osoba, a napadač je također počinio samoubojstvo nakon što ga je policija opkolila.
Ključne riječi
osnovna škola Turska tragedija pucnjava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!