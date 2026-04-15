UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Krvavi masakr u školi u Turskoj: Krenuo pucati, učenici u panici bježali kroz prozore

Novi krvavi napad potresao je Tursku, samo dan nakon sličnog nasilnog incidenta. U turskom gradu Kahramanmaraşu dogodila se strašna tragedija u školi koja je odnijela ljudske živote i ponovno otvorila pitanje sigurnosti učenika i nastavnika. Stravični detalji i dalje izlaze na vidjelo, a prema riječima guvernera Mükerrema Ünlüera, napadač je bio učenik osmog razreda koji je u školu došao teško naoružan. Sa sobom je imao čak pet pištolja i sedam spremnika. Ušao je u dvije učionice i započeo pucnjavu, ostavljajući iza sebe krvavi trag.

U ovom brutalnom napadu smrtno su stradale četiri osobe, jedna nastavnica i troje učenika. Ozlijeđeno je oko 20 ljudi, a četvero ih je u kritičnom stanju te su podvrgnuti operacijama, prenosi Reuters. Društvenim mrežama proširila se potresna snimka nastala tijekom napada. Na njoj se vide učenici koji u panici bježe iz škole, dok neki nastavnici i učenici iskaču kroz prozore kako bi spasili živote. Prema sumnjama vlasti, oružje je pripadalo napadačevu ocu, bivšem policajcu, od kojeg ga je navodno uzeo prije krvavog pohoda.

April 15, 2026

Motiv napada zasad nije poznat, a istraga je u tijeku. Guverner je naglasio kako nema naznaka o mogućim napadima na druge škole, unatoč glasinama koje se šire društvenim mrežama. Nakon napada, napadač je počinio samoubojstvo pucajući u sebe. Podsjetimo, riječ je o drugom nasilnom incidentu u samo dva dana na jugu Turske. Dan prije u sličnom napadu ozlijeđeno je 16 osoba, a napadač je također počinio samoubojstvo nakon što ga je policija opkolila.