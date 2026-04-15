Zaboravili osobnu u Njemačkoj: Evo kada vam prijeti kazna do 10.000 eura

Zaboravljena osobna iskaznica često izaziva nelagodu, ali za većinu građana to ipak ne znači kršenje zakona. U Njemačkoj ne postoji opća obveza nošenja identifikacijskog dokumenta pri izlasku iz kuće, iako postoje iznimke koje se strogo kontroliraju.

Naime, pojedine skupine radnika tijekom radnog vremena moraju imati uz sebe osobnu iskaznicu, putovnicu ili odgovarajući zamjenski dokument. Riječ je o mjeri propisanoj Zakonom o suzbijanju rada na crno, kojom se carinskim službama omogućuje učinkovit nadzor i suzbijanje neprijavljenog rada.

Obveza se odnosi na djelatnosti poput građevine, ugostiteljstva i hotelijerstva, prijevoza putnika, logistike i dostavnih usluga, sajamskih i zabavnih aktivnosti, čišćenja, montaže sajmova, mesne industrije (uz iznimku obrtničkih mesnica), prostitucije, zaštitarskih poslova te frizerskih i kozmetičkih usluga.

Radnici koji tijekom kontrole ne mogu predočiti važeći dokument riskiraju kaznu do 5.000 eura. Važno je pritom naglasiti da se ova obveza odnosi isključivo na radno vrijeme, izvan njega građani nisu dužni nositi osobnu iskaznicu, piše Fenix Magazin.

Odgovornost nije samo na zaposlenicima. Poslodavci su obvezni radnike unaprijed, i to u pisanom obliku, upozoriti na ovu dužnost te čuvati dokaz o tome tijekom cijelog trajanja zaposlenja. Dokumentacija mora biti dostupna u slučaju nadzora.

Posebna pravila vrijede i za osobe koje posjeduju oružje. Prema Zakonu o oružju, uz dozvolu ili potvrdu o posjedovanju moraju imati i identifikacijski dokument. U protivnom, prijeti kazna do 10.000 eura. S druge strane, Zakon o osobnoj iskaznici propisuje da svi njemački državljani stariji od 16 godina moraju imati važeći dokument, ali ne i stalno ga nositi sa sobom. Ipak, na zahtjev nadležnih tijela dužni su ga pokazati.

Policija može provjeravati identitet u situacijama poput konkretne opasnosti, sumnje na kazneno djelo ili prekršaj te na određenim kontrolnim točkama. Ako osoba tada nema dokument uz sebe, to ne predstavlja prekršaj. Identitet se može utvrditi i drugim metodama, primjerice provjerom podataka ili odvođenjem u policijsku postaju. Takva situacija može biti neugodna, ali nije kažnjiva.

Zabluda o obveznom nošenju osobne iskaznice vjerojatno proizlazi iz pravila koja vrijede za vozače. Vozačka dozvola mora se imati uz sebe tijekom upravljanja vozilom i predočiti na zahtjev, što se često pogrešno poistovjećuje s obvezom nošenja osobne iskaznice.

Dodatnu konfuziju stvara i činjenica da se dokument mora pokazati na zahtjev vlasti, što mnogi tumače kao obvezu stalnog nošenja. Zaključno, iako većina građana u Njemačkoj nema obvezu stalno nositi osobnu iskaznicu, za određene profesije i situacije pravila su jasna i stroga, a nepoznavanje propisa može skupo stajati.