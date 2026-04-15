Velika akcija Europola: razotkriven balkanski kartel, uhićen vođa

Jedan od ključnih osoba tzv. balkanskog kartela uhićen je u Crnoj Gori u velikoj međunarodnoj akciji u kojoj je, uz potporu Europola, privedeno ukupno 12 osumnjičenika. Istodobne policijske operacije provedene su i u Njemačkoj, gdje su uhićene još četiri osobe. Kriminalna skupina dovodi se u vezu s krijumčarenjem višeton­skih količina kokaina u Europsku uniju, piše Europol.

Istraga, u kojoj su uz crnogorske i njemačke vlasti sudjelovale i institucije iz Austrije i Španjolske, bila je usmjerena na organiziranu mrežu uključenu u međunarodnu trgovinu kokainom i kanabisom. Prema sumnjama istražitelja, članovi su imali jasno podijeljene uloge – od financiranja do organizacije i logistike transporta.

Crnogorsko pravosuđe tereti osumnjičenike za sudjelovanje u krijumčarenju 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u razdoblju od listopada 2024. do travnja ove godine. Sporne količine droge zaplijenjene su u 12 ranijih akcija provedenih u više država Europske unije i Južne Amerike.

Istražitelji vjeruju da je mreža koristila pomorske i zračne pravce, pri čemu se droga skrivala u brodskim kontejnerima i drugim prikrivenim pošiljkama. Uz kokain, sumnja se i na krijumčarenje kanabisa u EU iz Albanije, Tajlanda i Sjedinjenih Američkih Država.

U današnjim uhićenjima i pretragama sudjelovalo je oko stotinu policajaca. Europol je tijekom cijelog postupka koordinirao aktivnosti, omogućio razmjenu podataka i pružio analitičku potporu, čime je razotkrivena složena međunarodna mreža. Također je osigurana i financijska pomoć za nabavu specijalizirane opreme i druge operativne potrebe.

U akciji su sudjelovale austrijska i njemačka savezna kriminalistička policija, njemački Pokrajinski ured kriminalističke policije Hessen, crnogorski Odsjek za borbu protiv droga te španjolska Civilna garda.