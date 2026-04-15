Nova pucnjava u turskoj školi: Najmanje četvero mrtvih, više ranjenih

Samo dan nakon krvavog napada u školi u jugoistočnoj Turskoj, zemlju je potresao novi tragičan događaj. U srijedu je došlo do pucnjave u osnovnoj školi u gradu Kahramanmaraşu, pri čemu su smrtno stradale četiri osobe, a više od dvadeset ih je ozlijeđeno. Prema dostupnim informacijama lokalnih medija, napad se dogodio oko 13:30 sati u osnovnoj školi Ayser Çalık na jugu zemlje. Među poginulima su profesor i sam napadač, potvrdio je guverner pokrajine Kahramanmaraş, Mukerrem Ünlüer.

Najmanje 20 osoba zadobilo je ozljede, a četvero ih se nalazi u kritičnom stanju. Prema navodima televizije NTV, napadač je bio učenik osmog razreda iste škole. Navodno je ciljao učenike petog razreda. U školu je došao naoružan s čak pet komada oružja i sedam spremnika streljiva, koje je sakrio u ruksaku. Neslužbene informacije upućuju na to da je oružje pripadalo njegovom ocu, bivšem policijskom službeniku.

Guverner Ünlüer izjavio je kako je napadač preminuo nakon što je tijekom incidenta pucao u sebe. Još uvijek nije jasno radi li se o namjernom samoubojstvu ili o posljedici kaotične situacije. Odmah nakon dojave o pucnjavi, na mjesto događaja upućene su hitne službe i veliki broj vozila hitne pomoći. Policija je brzo osigurala područje, dok identitet napadača zasad nije službeno objavljen.

Ovaj incident dogodio se svega dan nakon što je 19-godišnjak otvorio vatru u srednjoj školi u pokrajini Şanlıurfa, pri čemu je ranjeno 16 osoba. Među ozlijeđenima su bila četiri nastavnika, deset učenika, jedan policajac i zaposlenik školske kantine. Četvero njih, dva nastavnika i dva učenika, zadobili su teže ozljede te su prevezeni u bolnice u središtu pokrajine, dok se ostali oporavljaju u lokalnoj bolnici. Motiv oba napada zasad nije poznat, a istraga je u tijeku.