UŽIVO Markotić o istraživanju: Kod onih koji su preboljeli Covid ne bi trebalo biti docjepljivanja

U Hrvatskoj su zabilježena 94 nova slučaja zaraze. Preminulo je 19 osoba. Ravnateljica Klinike "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić predstavit će detalje istraživanja u Hrvatskoj, a koje pokazuje da se, nakon druge doze cjepiva protiv koronavirusa, višestruko povećavaju antitijela kod određenog broja ispitanika.

Stožer održava svoju redovnu konferenciju za medije. Imamo 94 nova slučaja zaraze u posljednja 24 sata, a preminulo je 19 osoba.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da je 16 posto više zaraženih nego prošlog tjedna. Na 6. mjestu smo po incidenciji u EU. 1258 prijava sumnji na cjepivo zaprimio je HALMED.

"Svjedočimo da ovi masovni punktovi za cijepljenje pokazuju vježbu za ono što nam dolazi kada dođe veća količina cjepiva", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

"Ono što ne trebamo dozvoliti da lagani porast brojeva postane i trend. Cijepljenje je dobrodošla aktivnost ali ne smije biti onaj moment koji će dovesti do većih okupljanja. Moramo biti svjesni i odgovorni", dodao je Beroš.

Istraživanje o cijepljenju

"Studija je u tijeku. Preliminarnu analizu smo napravili. Do danas je cijepljeno 426 zaposlenika Klinike s dvije doze Pfizera. U osam zaposlenika su se razvile alergijske reakcije i nisu dobili drugu dozu. Prvi serološki testovi su napravljeni tri tjedna od prve doze, određivanje antitijela na šiljati izdanak kod 420 zaposlenika. Drugi su napravljeni četiri tjedna nakon druge doze. Žene su najveći ispitanici, bilo je 89 muškaraca i 344 žene. Srednja vrijednost je 43 godine", kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

"Vidjeli smo samo da u pet slučaja nakon prve doze nije bilo odgovora, većina je imala dobar odgovor. Na drugu dozu su svi odreagirali. Vidimo se da su imali visoke vrijednosti imunoglobulina g", kazala je Markotić. "Kod svih je zabilježen veći broj antitijela, čak sedam puta veći nakon druge doze", rekla je. Žene su i nakon prve i druge doze nešto bolje odgovorile na cjepivo dodala je.

"Svi djelatnici su imali značajne visoke vrijednosti imunoglobulina nakon prve doze, žene su nešto bolje reagirale osobito nakon druge doze. Blaga korelacija se pokazala vezano za dob. Nakon druge doze imamo značajni porast antitijela. Niti jedak djelatnik nije obolio nakon cijepljenja. Kod onih koji su preboljeli Covid ne bi trebalo biti docjepljivanja", kazala je Markotić.

Učitelji traže cijepljenje prosvjetnih djelatnika

"U prvoj i drugoj fazi ciljevi su različiti. U drugoj fazi nam je cilj cijepiti one koji imaju visoki rizik od smrtnosti. Najbitnije da što prije procijepimo one koji imaju visoki rizik. Onda ćemo pažljivo razmotriti prioritete. Ima puno skupina ljudi koji imaju više kontakata. Svakako će profesori i učitelji biti prioritet zbog kontakata", kazao je Capak.

"Karantena je ostala 10 dana. 14-dnevna karantena je samo za one koji obole od novih varijanti. Ne trebaju ići u karantenu oni koji su potpuno cijepljenje i ako su preboljeli Covid, a imali su kontakte s zaraženima", kazao je Capak.

Promjena kod prelaska granice

"Za sada niti jedna zemlja nije uvela dozvolu prelaska granice na temelju cijepljenja. Postoje neki bilateralni dogovori zemalja EU s trećim zemljama. Imamo i mi takve dogovore. Intenzivno se radi na tome u EU", kazao je Capak. U ovom trenutku se razgovara o certifikatu o preboljenju, certifikatu o cjepivu...no postoje tu pitanja poput što je s trajanjem cjepiva i niza drugih pitanja, dodao je Capak.

Štiti li cjepivo protiv mutiranih cjepiva

"Imamo nekih podatka da neka cjepiva slabije štite od nekih varijanti. To su britanski, brazilski i južnoafrički soj. Ima tu varijanti i treba vidjeti kakav je njihov utjecaj na brzinu širenja. U velikoj mjeri cjepiva štite, no kako će dalje biti i hoćemo li se morati cijepiti iduće godine to ne znamo. Moguće je da će nam trebati i nove varijante cjepiva. Proizvodnja će pak biti puno lakša i ići će brže", kazao je Capak.

Testovi na Covid u ljekarnama i drogerijama?

"To su samo testovi koji kao i brzi antigenski trebaju zadovoljiti određene uvjete. Moraju biti barem 50 posto osjetljivi. Trebaju biti specifični da ne reagiraju na druge viruse. Uputstva trebaju biti dovoljno jasna i to treba potvrditi HALMED. U Hrvatskoj nemamo takav test no moguće je da će vrlo brzo doći", kazao je Capak.

Rusko cjepivo

"Na Vladi je da sagleda sve mogućnosti za nabavljanje cjepiva. Sigurnost je najbitnija. Moramo se voditi EU regulativama ali i našim regulativama. Naš kontakt je i dalje ostvaren i čekamo dokumentaciju", kazao je ministar Beroš.

Popuštanje mjera

"Krajem tjedna mi trebamo odlučiti o produžetku mjera. Sada je prerano govoriti, ali s obzirom na porast teško je da se može očekivati daljnja popuštanja. Trebalo bi nam biti u fokusu da zadržimo ove mjere kako se ne bi vraćali unatrag. Pridržavanjem mjera treba se usporiti virus. Svako toleriranje nepridržavanje mjera može imati implikacije na one koji imaju najviše interesa da ostanu otvoreni. Mi ćemo nastaviti pratiti situaciju širenja virusa u Hrvatskoj i izvan nje i donositi mjere. Svjesni smo da se 15. trebaju produžiti mjere", kazao je ministar Davor Božinović.