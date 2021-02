Capak: Imamo još deset sumnji na britansku varijantu, čekamo potvrdu

U posljednja 24 sata zabilježeno je 388 novih slučajeva zaraze virusom. Preminulo je osam osoba. U HZJZ-u je testirano 17 uzoraka i postoji deset sumnji na britansku varijantu kazano je na presici Stožera. Što se tiče mjera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da se i dalje analizira situacija i da trenutno nema konkretan odgovor o popuštanju mjera od 1. ožujka.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 388 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2313. Među njima je 798 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 73 pacijenta. Preminulo je 8 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 239254 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5407 preminulo, ukupno su se oporavile 231 534 osobe od toga 358 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 11 725 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 293 415 osoba, od toga 4 986 u posljednja 24 sata", priopćili su iz Stožera. Cijepljeno je ukupno 93.012 osoba

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak iznio je informacije o epidemiološkoj situaciji.

"Ova brojka od ovoga tjedan je za pet posto manja nego prošlog tjedna. Prvi puta nakon nešto više od mjesec dana dnevna brojka je nešto malo veća. Incidencija nam je 111, 4. Splitsko-dalmatinska ima najveću, Istarska ima najmanju. Nalazimo se na 3. mjestu u EU po incidenciji. Nižu imaju samo Finska i Danska", kazao je Capak.

Britanski soj

"Imamo 11 potvrđenih slučajeva. HZJZ je uveo screening test na nove varijante, a jučer od 17 uzoraka imamo deset sumnji na britansku varijantu. Poslali smo i infektivnu kliniku na potvrdu", kazao je Capak. "Prvo bi htjeli dobiti potvrdu, je li test u redu i kakva mu je specifičnost", dodao je.

Nova mutacija u Hrvatskoj

"Riječ je o osobi koja je bila testirana u HZJZ-u, a kolege iz Ruđera su pronašli tu jednu mutaciju. To je jedna moguća mutacija na šiljatom proteinu. Ja to ne bih nazvao brazilskim, to može biti i hrvatska varijanta", rekao je Capak.

Cijepljenje u Hrvatskoj

"Sljedeći tjedan dolazi 23.400 uzoraka Pfizera, 25. veljače 16.800 doza Moderne, danas je stiglo 33. 600 AstraZenece a još bi u četvrtom tjednu veljače trebalo stići 52.658 doza. Više od 700.000 doza do kraja ožujka bi trebalo stići. Završetak druge faze cijepljenja teško je predvidjeti", kazao je Capak.

"Novinari spadaju u skupinu radnika poput stjuardesa, ljudi koji rade na aerodromima. Ima čitav niz zanimanja koja su prioritetna. Mi imamo zahtjev od HND-a da se razmotri i da se novinare stavi na prioritet kada se završi ova druga faza", rekao je.

Nabava ruskog cjepiva

Moramo razmišljati o tome da isporuka ne bude kako je dogovorena, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. "Već smo se obratili ruskim zdravstvenim vlastima da nam proslijede dokumentaciju", kazao je Beroš. "Sve ono što je neprovjereno ne dolazi u obzir, ali naravno da smo se okrenuli prema nekim drugim situacijama. Sada je više nego jasno koje su opcije da se uveze neko cjepivo koje nije evaluirano", rekao je.

Praćenje oboljelih

"Prate se svi bolesnici koji su imali teži oblik bolesti. Imali smo sastanak i sve medicinske struke su uključene. Nema tu još rezultata, analiziramo podatke, prati se s različitih aspekata pacijenti. Razlika je između prvog vala i ovog. Pokazano je da je nešto više žena imalo teže oblike a poslije toga i posljedice. Ovo je bolest s puno lica i u akutnoj i post fazi", kazala je Alemka Markotić.

Komentar na izjavu Milanovića da bi cjepivo kupovao i od čečenske mafije

"Što se tiče izjave teško ju je komentirati. Postoji procedura o tome kako se odobravaju lijekovi i cjepiva. Kada se pokažu određeni problemi naravno da se razmatraju i druge mogućnosti", rekao je ministar Davor Božinović.

"Sigurno je Milanovićeva izjava bila figurativna", kazao je Beroš.

"Kada procijepimo veći dio populacije, mi zapravo ne znamo koliko traje imunitet kod osoba koje su preboljele. Ne znamo ni točno koliko će trajati imunitet nakon cjepiva. Kad nam naraste broj imunih neće biti toliko osjetljivih osoba da bi se virus mogao brzo širiti. Očekujemo da će pred ljeto situacija biti puno bolja. Saznali smo da AstraZeneca ima neko istraživanje o tome da njihovo cjepivo sprječava transmisiju, znači ako se cijepite tim cjepivom vjerojatno nećete morati nositi masku jer vam se virus ne može replicirati na sluznici nosa", rekao je Capak.

Cijepljenje preko reda

"Stiglo je 92 posto izvješća, iz 156 ustanova. Naše službe, u 10-ak slučajeva su tražili još podataka. Pročitao sam u medijima da se mene proziva. Reći ću vam, kad bi čak i želio ne bih mogao loviti pojedine slučajeve. Organizirano je Povjerenstvo koje će podatke prikupiti", rekao je Beroš.

Popuštanje mjera

"Mi bilježimo mali ali ipak rast i ovoga trenutka ne bih davali izjave. To može biti i posljedica vala zahlađenja. Vidjet ćemo kakvo će vrijeme biti za tjedan, dva. Mi ne precjenjujemo ovaj podatak ali ga ni ne podcjenjujemo. Najavit ništa drugo osim da je nama polazna točka početak sljedećeg mjeseca. Moramo biti svjesni da se mora zadržati oprez i da se mora nastaviti disciplinarno provoditi mjere, pa tako i one za pojedine djelatnosti i događaje. Ne bi se trebalo kockati s rezultatima", kazao je Božinović.

Komentar na Milanovićevu izjavu oko cijepljenja preko reda

"Red se može napraviti kada se kupuje sir i vrhnje, kod cijepljenja nema reda. Ja ću se zahvaliti HZJZ-u koji je napravio plan. Taj plan je nastao u trenutku kada nismo znali količine. Nije se moglo predvidjeti da će se stvarati određeni viškovi. Ministarstvo zdravstva ne provodi cijepljenje već ga nadgleda, a kada se uoči nepravilnost naš zadatak je da reagiramo a to smo i napravili", kazao je Beroš.

