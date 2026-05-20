VIDEO Snažan potres pogodio istok Turske: Ljudi u panici istrčavali na ulice, škole evakuirane

Istočnu Tursku u srijedu je pogodio potres magnitude 5,6 po Richteru, priopćile su hitne službe. Potres je pogodio okrug Battalgazi u provinciji Malatya u 9 sati ujutro, a dubina mu je iznosila sedam kilometara, prema podacima Uprave za katastrofe i izvanredne situacije. Zasad nema neposrednih izvješća o šteti, no televizijske snimke prikazale su evakuaciju škola i stanovnike koji su u panici istrčavali na ulice, piše AP news.

— Notify (@notifyhome) May 20, 2026

Turska se nalazi na području velikih rasjednih linija pa su potresi česta pojava. U 2023. godini potres magnitude 7,8 usmrtio je više od 53 tisuće ljudi u Turskoj te uništio ili oštetio stotine tisuća zgrada u 11 južnih i jugoistočnih provincija. Još 6000 ljudi poginulo je u sjevernim dijelovima susjedne Sirije.