Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
5,6 PO RICHTERU

VIDEO Snažan potres pogodio istok Turske: Ljudi u panici istrčavali na ulice, škole evakuirane

Screenshot/X
Autor
Lorena Posavec
20.05.2026.
u 11:17

Turska se nalazi na području velikih rasjednih linija pa su potresi česta pojava

Istočnu Tursku u srijedu je pogodio potres magnitude 5,6 po Richteru, priopćile su hitne službe. Potres je pogodio okrug Battalgazi u provinciji Malatya u 9 sati ujutro, a dubina mu je iznosila sedam kilometara, prema podacima Uprave za katastrofe i izvanredne situacije. Zasad nema neposrednih izvješća o šteti, no televizijske snimke prikazale su evakuaciju škola i stanovnike koji su u panici istrčavali na ulice, piše AP news.

Turska se nalazi na području velikih rasjednih linija pa su potresi česta pojava. U 2023. godini potres magnitude 7,8 usmrtio je više od 53 tisuće ljudi u Turskoj te uništio ili oštetio stotine tisuća zgrada u 11 južnih i jugoistočnih provincija. Još 6000 ljudi poginulo je u sjevernim dijelovima susjedne Sirije.

Ključne riječi
potres Turska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!