Von der Leyen: Impresionirana sam! Rimac: Idemo 'all in' u projekt robotaxija, ti auti nikada neće moći imati vozača

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je oko 16 sati u Svetu Nedelju gdje je s premijerom Andrejom Plenkovićem i vlasnikom Matom Rimcem obišla tvrtku Rimac Automobili.

Ispred tvrtke dočekao ju je Mate Rimac sa suradnicima, a tu su osim premijera bili i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar financija Zdravko Marić, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs te eurozastupnica Dubravka Šuica.

Nakon obilaska Rimac je otkrio da su gostima održali prezentaciju svog projekta Robotaxija.

- To je projekt koji može imati utjecaj i na širu zajednicu jer smatramo da će se budućnost mobilnosti potpuno promijeniti. Automobili će biti potpuno drugačiji nego danas i to otvara vrata mojoj i drugim mladim tvrtkama. S razvojem naših električnih sportskih automobila pokazali smo da mogu biti brži i bolji, razvijamo pogonske sustave za Porsche i Hyundai, a puno dugoročnije nešto što radimo je Robotaxi. Želimo ga dovesti do puno veće razine prije nego ga predstavimo javnosti, ali sada smo pokazali gospođi von der Leyen. Robotaxiji će biti za svačiji džep i mislim da će svi biti oduševljeni. Mislim da će ovaj projekt privući stotine milijuna investicija - najavio je Rimac.

Premijer Plenković kazao je da su se za obilazak Rimac Automobila odlučili kako bi pokazali da i Hrvatska ima mlade, kreativne ljude, inovatore koji potpuno razumiju trendove.

- Ovaj projekt P3 za koji je Vlada znala i ranije bit će projekt budućnosti - poručio je Plenković.

- Moram reći da sam duboko impresionirana. Ja sam vidjela budućnost ovdje u Hrvatskoj. Vidjela sam budućnost mobilnosti koja je odgovor na klimatske promjene, koja štiti okoliš, odgovor je na potrebe digitalizacije i koncept koji će vratiti ljudima vrijeme, sigurnost i pristupačnost. Ovo mi je dalo puno pouzdanja da će EU postaviti standarde svijetu za ekološki osviještenu mobilnost. Mate hvala. Ovo je bilo izvanredno, odlazim impresionirana i radujem se implementaciji viđenog - poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Rimac je poručio da P3 projekt, odnosno projekt Robotaxija treba biti puno veći od Rimac automobila.

- Sama testiranja autonomne vožnje po gradu ideja je da bude 2024. To uključuje i infrastrukturu, gdje se ti automobili dolaze prati, servisirati i puniti. Kraj sljedeće godine ćemo vidjeti projekt, a na ulicama Zagreba 2024. godine - rekao je.

Istaknuo je da robotaxi neće imati vozača i da će biti potpuno autonoman.

- Razvijamo auto iz nule koji nikada neće moći imati vozača. Idemo 'all in', nema povratka. Nije to auto koji možeš jedan stavit volan, drugi dan maknuti. Nemoguće ga je napraviti da ide u prodaju običnim korisnicima. Mora biti autonoman. Cilj nam je to napraviti 2024., ali nemam garanciju, u poslu je sve moguće. Ako dobijemo novce, a ne odradimo i budemo morali vratiti novce, vratit ćemo - dodao je.