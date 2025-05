Zašto konklava izgleda poput misterija? 'Nije mistika u tome da se tamo odvijaju neki tajni obredi, nego u nečem drugom'

Kardinali će danas popodne ući u Sikstinsku kapelu, te potpuno izolirani od vanjskog svijeta, početi s tajnim glasanjem o novom papi. Kolumnist Večernjeg lista i urednik portala Vjerujem.hr Darko Pavičić govorio je o detaljima izbora novog pape, tijeku i tajnosti konklave, ali i o brojnim drugim temama vezanim za izbor novog poglavara Rimokatoličke Crkve.

"To će biti velika disperzija glasačkog tijela. Moglo bi se to već iskristalizirati u petak, najkasnije u subotu da ćemo imati novog papu", kazao je Pavičić dodajući da svi analitičari tako predviđaju. Što se tiče mogućeg dogovaranja oko novog pape, Pavičić kaže da to nisu dogovaranja, poput političke kampanje. "Oni promišljaju tko bi mogao biti novi papa", dodao je.

"Ima jedan zanimljiv fenomen u novim konklavama. Kada je papa Franjo bio bolestan kardinali su molili krunicu za njegovo ozdravljenje svaku večer u 21 sat zajedno s vjernicima. To je izgledalo kao mali skup kardinala koji promišljaju zajedno o tome, a oni su tada počeli razmišljati tko bi mogao naslijediti Franju. Oni imaju već sliku tko bi mogao biti. To je ono unutarnje, a drugo je ono što izlazi u javnost, to je ono što žele mediji, tu postoje neki jaki kandidati. Treba imati u vidu kontekst i to gdje se Crkva nalazi i kako su izgledali prošli izbori. Po meni voda na mlin ide Talijanima, trojica posljednjih papa nisu bili Talijani, nije njima svejedno", kazao je Pavičić. "Drugo je geopolitički kontekst, kroji se karta svijeta", dodao je. "Oni traže nasljednika apostola Petra, a ne nekoga tko će naslijediti Franju", kazao je.

"Pitanje Stepinca je formalno pitanje. Nema nikakvih prijepora što se tiče unutarnjeg ustrojstva, sve je prošlo. Čak je i čudo jedno koje je bilo potrebno za kanonizaciju dokazano, riječ je o jednom ozdravljenju koje je medicinski dokumentirano. Čekamo da kanonizacija bude gotova pa da čujemo točno o čemu se radi. Nedostaje samo potpis pape. Znatno je papa Franjo bio izmanipuliran, od nekih ljudi unutar Crkve, od pravoslavnog svijeta, tako da je pod pritiskom razvodnio cijelu tu priču, ali ne treba mu to uzeti za zlo. Drugi papa će to dovršiti", dodao je. "Stepinac je tu kolateralna žrtva i nema razloga da to tako ostane", kazao je.

A kakav će biti novi papa i hoće li ići u smjeru pape Franje, Pavičić je rekao da je to vrlo teško nagađati.

"Nadbiskup Uzinić je tu rekao jednu jako dobru stvar: 'Svatko tko će kopirati papu Franju napravit će pogrešku'. Znači ne može biti njegova kopija i to je vrlo važno, no ne može niti ne naslijediti barem jedan dio njegova puta. Papa Franjo je jako puno napravio na tome da papa nije nije kralj ili car. Sada ako netko hoće vratiti neko naslijeđe iz prošlosti on će biti kontradiktoran samome svijetu", kazao je Pavičić.

"S druge strani neće moći ne nastaviti onim putem kojim je Franjo išao, a to je odlazak na periferije. To se neće moći eskivirati, on je to zacrtao", dodaje Pavičić.

Na pitanje zašto je konklava tajnovita, zašto sve izgleda kao misterij, Pavičić kaže da već onaj trenutak kada se oni zaključavaju u Sisktinskoj kapeli ima dozu mistike. "Nije mistika u tome da se tamo odvijaju neki tajni obredi, nego da bi se Crkvi dala ta mistična dimenzija, Crkvi koja je ovozemaljska i onozemaljska. Oni to mogu postići u tom zatvorenom sustavu koji imaju. Najveći dio je molitva, oni kada izlaze i daju svoje glasove mole. Molitva je važan dio svega. Kako je uvedeno da nema telefona, blokiran je signal, nema komunikacije s vanjskim svijetom, a takvi uvjeti rada mogu polučiti neke plodove. Vjerujem da oni imaju apsolutno primjerene uvjete za ono što čine. To ne bi djelovalo nigdje drugdje na svijetu. Koriste simbole. Slijede obredi i tako dalje", kazao je Pavičić.

Prvi dim danas bi se mogao očekivati oko 22 sati, tu negdje, kazao je Pavičić. "Da dođe bijeli dim danas to bi bila senzacija", dodao je.