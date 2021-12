Plenković odgovorio Milanoviću: Ovo što govori je bez veze, žao mi je onih koji ga zovu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u izjavi za medije nakon Predsjedništva HDZ-a, između ostalog, dotaknuo se i ukidanja Vladine uredbe o ograničenju cijena goriva.

- Nakon što smo pravodobno reagirali i spriječili rast cijena, sada kada imamo jasan signal o trendu koji će se promijeniti, gdje će cijene biti niže, ukinuli smo tu uredbu. Na taj način prepuštamo tržištu da regulira cijenu goriva - rekao je.

Upitan za današnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića u kojoj je ponovno napao ministra Marija Banožića, kazao je da ne zna što je govorio.

- On gdje god ode, meni je žao ovih koji ga zovu. Gdje god ode, nitko ne zna na što je došao. Odjeci su stalno neke svađe, komentari, uvrede. Mislim da to postaje malo redundantno i gubi smisao. On je postao netko tko ode na neki skup. Ako je to robotika, od robotike ništa, ako ode na SUVAG, od SUVAG-a ništa... Ovo što priča je bez veze - kazao je.

Na novinarsko pitanje da prokomentira Milanovićevo pitanje može li se imati povjerenje u glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek koja štiti HDZ i obrnuto, kazao je:

- Ne znam, gubljenje vremena mi je komentirati njegove teme, konstrukcije i totalno nebitne, totalno opterećujuće teme za javnost. Njemu samo treba poslati poruku samo da poštuje zakon, i to zakon koji je donio on i Kotromanović skupa. Neka uputi dopis ministru, ministar Glavnom stožeru i onda nek se voza i oklopnim brodom, i avionom, i autom, i čime god hoće. Što se tiče plaća za hrvatsku vojsku, to nije u pitanju.

Osvrnuvši se na današnji sastanak s biskupima, poručio je da "nije u redu da se stvara fabricirani, navodno različiti stav HBK i Vlade. Dodao je da je to za njega bio to koristan sastanak, te da su uputili dobre poruke za vjernike.

Odgovarajući na kritike iz Mosta da su njihovi amandmani odbijeni jer su u Vladi nervozni zbog inicijative za raspisivanje referenduma, kazao je:

- Postoje na političkoj sceni oni koji su dobili većinu i oformili Vladu, to smo mi. Prije nego smo oformili Vladu, sjećate se, ja sam pozvao sve partnere na sastanak. Oni su svi odbili. Odbili su da otvoreno razgovaramo o temama koje su bitne. Kod njih vlada frustracija. Stožerokracija je njihov novi trend - kazao je Plenković pa dodao da nema zemlje u kojoj bi se na dnevnoj bazi parlament mogao baviti pandemijom koja traje dvije godine.

- To su destruktivni akteri koji imaju tešku frustraciju jer su oporba. Ja to razumijem, ali postoji racionalna i iracionalna frustracija. Ovo je iracionalna. Petrov, primjerice, u Saboru dođe i kaže da je preporučio roditeljima Pfizer, a njegovi zastupnici odu na trg i zazivaju ivermektin, lijek za životinje - kazao je Plenković.

Istaknuo je da je njemu ta vrsta demagogije, populizma i frustracije već poznata.

- Nek pročitaju oni svi što je rekla danas Iustitia et Pax, imaju puno korisnih odgovora - dodao je.

Upitan za komentar najava da će se na prosvjedu 18. prosinca srušiti Vlada, zauzeti zgrada Sabora i Banskih dvora, kazao je da se neće ništa dramatično dogoditi toga dana.

- Mi smo demokratska država. U demokratskoj državi ljudi imaju različite stavove i artikuliraju ih slobodno, to je dobro. Već traju prosvjedi pred Vladom i nikome ništa. Međutim, poruke koje idu dalje, pozivaju na terorizam i na teroristički akt koji se dogodio pred zgradom Vlade, to je korak dalje, to nije baš demokratski - kazao je Plenković, dodajući da će se takvim porukama baviti policija.

Kaže i da među protivnicima mjera ima onih koji su "naivno u tome i zaista misle da nema korone, postoje neki koji ne vjeruju nikome, postoje antivakseri, ali postoje i politički paraziti, ljudi koji bi htjeli ušićariti nešto na temama poput ove."