Prosvjednici na ulicama Dugog rata unatoč kiši, traže sanaciju odlagališta troske. Načelnik: Ovo je crna točka Jadrana

Općina Dugi rat zajedno je s građanima prije najavila prosvjed ispred bivše tvornice ferolegura zbog odlagališta troske, odnosno ''šljake'', čiju sanaciju čekaju još od 2011. godine.

Prosvjed 'Uklonite šljaku' su krenuo je danas oko 12 sati, a načelnik Općine Tonči Bauk sam je poručio kako je glavni cilj ''potencirati institucije da što hitnije nastave proces sanacije''.

S terena izvještava novinarka Slavica Vuković.

Unatoč kiši, veliki broj građana izašao je na ulice. Zvižducima, trubama i pjesmama građani prolaze ulicama mjesta na kojem je promet zatvoren, a građani su se zaputili do bivše tvornice.

- Malo se i prosvjeduje koliko bi se trebalo. I ovo je Hrvatska, a Vlada ne radi ništa. Nema nikakvog pomaka, toga je dosta - komentirao je jedan prosvjednik.

Podsjetimo, građani su prosvjedovali i prošle godine zbog istog problema preko 250.000 tona štetnog otpada koje nije sanirano od zatvaranja tvornice Dalmacija Dugi rat. Otada se nije dogodilo puno, a sada su najavili kako su spremni ići i na ''Markov trg s kamionima punim šljake''.

Načelnik Tonči Bauk pozvao je institucije i ministra Filipovića da riješi ovaj problem.

- Institut Ruđer Bošković prije pola godine je napravio vještačenje i rezultati su pokazali da šljaka nije opasna, ali je opasan jedan dio od 100-150 kvadrata na tom području. To je dio gdje se vršila eksploatacija same šljake, a mi se s tim ne slažemo. Mi smo dali neovisno ispitivanje Građevinskom fakultetu koji je izvijestio kako je šljaka od 10 do 100 puta više štetna nego što je propisano zakonom. Zato želimo razgovarati s Ministarstvom i razlučiti je li opasna ili ne i tako napraviti sanaciju - poručio je medijima načelnik.

A hoće li građani doista i doći kamionima na Markov trg, ne riješi li se problem, Bauk je odgovorio kako se nada da će to izbjeći.

- Nadamo se da neće do toga doći, ali ćemo iscrpiti sve što možemo. Ovo je crna točka Jadrana i moramo to riješiti radi zdravlja naše djece i okoliša. Nikome odgovara da ova šljaka stoji na tom terenu - poručio je te kazao kako im se ''predbacilo da to rade jer žele ekonomsku korist''.

- A što je to ekonomska korist? Zapošljavanje novih ljudi? Gradnja vrtića? To je naš ekonomski cilj i na tome treba raditi - dodao je.

Načelnik je i ranije na stranicama grada najavio prosvjed.

''Poštovani mještani, molio bih vas da budemo dostojanstveni na prosvjedu i tražimo naša prava bez politizacije slučaja. Ograđujem se od pojedinačnih političkih izjava. Dođite i dajte podršku da se što prije riješimo otpada. Zdravi i veseli bili!'', pozvao je ranije načelnik građane na prosvjed.

